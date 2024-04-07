周曉涵盼重當大學生 自揭邊緣人生活「聯誼只參加過1次」
微電影《遊戲開始》之〈數學篇〉、〈物理篇〉今（7）日首映，在〈數學篇〉中，因為張豐豪一句「如果可以重來一次」，開啟了密「弒」遊戲，在〈物理篇〉中，則是盧以恩人生不斷「重蕊」以拯救摯愛。被問到如果能時光倒流，最想回到哪個時刻？周曉涵想回到大學生身分，彌補身為學生藝人，只參加過1次聯誼的遺憾。
記者羅凌筠／綜合報導
出道很早的周曉涵想重當大學生，「我在大一升大二開始接觸拍戲，覺得有點可惜的是沒有辦法好好感受大學生活，導致跟班上同學都不熟悉，大學在台中、工作在台北，經常兩邊跑，所以很難參與班上或系上的活動，覺得很可惜，連聯誼也只參加過一次，社團活動參加的次數也不多，應該要好好盡情享受大學生活。」
胡宇威回憶國中差點能當上運動員，「以前我曾有過機會，在這方面的資質也不錯，所以如果有機會就會想要換個身分體驗不一樣的人生。」至於若能挑戰密室逃脫的話，周曉涵坦言一直很想玩，可惜身邊沒朋友揪團組隊，曾經在外景節目上挑戰過，「但我體力差、又很考驗智力，看那些會玩『天黑請閉眼』的朋友，我就覺得好佩服。」
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