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特搜英雄平安歸來　陳其邁90度鞠躬致上敬意

▲高雄特搜隊結束支援花蓮救災平安歸來，高雄市長陳其邁特別前往迎接鞠躬致謝。（圖／高市府消防局提供）
▲高雄特搜隊結束支援花蓮救災平安歸來，高雄市長陳其邁特別前往迎接鞠躬致謝。（圖／高市府消防局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「辛苦了！這幾天，大家都有看到高市特搜英勇的表現，令人感動、也讓我們感到驕傲。」高雄市長陳其邁今(7)日特別前往消防局教育訓練中心迎接英雄們返回駐地，向參與花蓮震災搶救的特搜隊員致謝及頒發加菜金，並代表所有市民，向特搜隊同仁深深一鞠躬表達感謝。過程中陳其邁也與搜救犬親切互動、頒贈零食、玩具等，氣氛融洽溫馨。

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▲高雄市消防局特搜隊結束花蓮地區強震救災支援任務，今天下午回到高雄，市長陳其邁率消防局局長等人於楠梓訓練中心迎接。（圖／高市府消防局提供
▲高雄市消防局特搜隊結束花蓮地區強震救災支援任務，今天下午回到高雄，市長陳其邁率消防局局長等人於楠梓訓練中心迎接。（圖／高市府消防局提供)

在花蓮地震救援期間，高市特搜共計投入65人4犬(警消48人、義消12人、醫護3人、土木技師2人)，是第一時間整備完成投入救災，也是最後一批離開的外縣市搜救隊伍。根據統計，經高市醫療組監測及醫師治療後送的脫困災民，截至4月6日共計181人次。

▲高雄市長陳其邁今天前往消防局教育訓練中心迎接搜救英雄們返回駐地並頒發加菜金（圖／高市府消防局提供）
▲高雄市長陳其邁今天前往消防局教育訓練中心迎接搜救英雄們返回駐地並頒發加菜金。（圖／高市府消防局提供）
其中包含山月村、布洛灣及台8線175K撤離及救出民眾44人次（其中9人送醫）、協助晶英酒店駐點直升機後送撤出137人次（其中4人送醫），另搜救隊協助2位罹難者大體脫困（天王星大樓1位、砂卡礑步道1位），土木技師協助花蓮縣災損評估共15處。

▲高雄市消防局特搜隊投入48名警消、12名義消、3名醫護、2名土木技師、4隻救難犬，支援花蓮地區強震救災，人員今天下午回到高雄，市長陳其邁到場迎接合影。（圖／高市府消防局提供）
▲高雄市消防局特搜隊投入48名警消、12名義消、3名醫護、2名土木技師、4隻救難犬，支援花蓮地區強震救災，人員今天下午回到高雄，市長陳其邁到場迎接合影。（圖／高市府消防局提供）
消防局表示，前往災區協助搜救，充分展現高雄特搜隊的組織完整、管理縝密、訓練精良以及高效率的救災能力，也特別表揚這次支援的5名女性成員，充分展現專業女力，並感謝源自高雄的小蜜蜂米漢堡餐車和康橋商旅，以及同樣受災的太魯閣晶英酒店、慈濟志工在餐食住宿等的支援，還有所有伸出援手的企業團體和個人的無私奉獻，充分體現台灣互助共濟的力量。

▲陳其邁與搜救犬們親切互動並強調搜救犬也是特搜隊一員，他特別送上玩具、小零食慰勞狗狗們。（圖／高市府消防局提供）
▲陳其邁與搜救犬們親切互動並強調搜救犬也是特搜隊一員，他特別送上玩具、小零食慰勞狗狗們。（圖／高市府消防局提供）
陳其邁也深深一鞠躬表達感謝，也盼經過五天搜救任務後，特搜隊員們先好好休息。感謝並鼓勵特搜隊員們持續精進訓練，在災害應變中，發揮更大的力量，高市府將持續給予最大的支持與協助。

陳其邁也特別在臉書中提及，搜救犬Roger、傳八、萬斯、Mina 也是努力的特搜隊一員，他也送上玩具、小零食慰勞狗狗們。在與搜救犬互動過程中陳其邁說，活潑的Roger，還是精神抖擻。收到冰淇淋玩具後，不顧形象啃得到處都是棉花，讓疲累的大家都會心一笑。這幾天一定累翻了，先好好休息！

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