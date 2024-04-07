特搜英雄平安歸來　陳其邁90度鞠躬致上敬意

「辛苦了！這幾天，大家都有看到高市特搜英勇的表現，令人感動、也讓我們感到驕傲。」高雄市長陳其邁今(7)日特別前往消防局教育訓練中心迎接英雄們返回駐地，向參與花蓮震災搶救的特搜隊員致謝及頒發加菜金，並代表所有市民，向特搜隊同仁深深一鞠躬表達感謝。過程中陳其邁也與搜救犬親切互動、頒贈零食、玩具等，氣氛融洽溫馨。
記者郭凱杰／高雄報導
在花蓮地震救援期間，高市特搜共計投入65人4犬(警消48人、義消12人、醫護3人、土木技師2人)，是第一時間整備完成投入救災，也是最後一批離開的外縣市搜救隊伍。根據統計，經高市醫療組監測及醫師治療後送的脫困災民，截至4月6日共計181人次。
其中包含山月村、布洛灣及台8線175K撤離及救出民眾44人次（其中9人送醫）、協助晶英酒店駐點直升機後送撤出137人次（其中4人送醫），另搜救隊協助2位罹難者大體脫困（天王星大樓1位、砂卡礑步道1位），土木技師協助花蓮縣災損評估共15處。
消防局表示，前往災區協助搜救，充分展現高雄特搜隊的組織完整、管理縝密、訓練精良以及高效率的救災能力，也特別表揚這次支援的5名女性成員，充分展現專業女力，並感謝源自高雄的小蜜蜂米漢堡餐車和康橋商旅，以及同樣受災的太魯閣晶英酒店、慈濟志工在餐食住宿等的支援，還有所有伸出援手的企業團體和個人的無私奉獻，充分體現台灣互助共濟的力量。
陳其邁也深深一鞠躬表達感謝，也盼經過五天搜救任務後，特搜隊員們先好好休息。感謝並鼓勵特搜隊員們持續精進訓練，在災害應變中，發揮更大的力量，高市府將持續給予最大的支持與協助。
陳其邁也特別在臉書中提及，搜救犬Roger、傳八、萬斯、Mina 也是努力的特搜隊一員，他也送上玩具、小零食慰勞狗狗們。在與搜救犬互動過程中陳其邁說，活潑的Roger，還是精神抖擻。收到冰淇淋玩具後，不顧形象啃得到處都是棉花，讓疲累的大家都會心一笑。這幾天一定累翻了，先好好休息！