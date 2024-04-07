全中運／輕艇頒出8金　羅商小將吳亭儀展現恐怖宰制力、連4年全勝

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去年12月剛滿18歲的吳亭儀已儼然是台灣未來女子輕艇的「大物級」選手，去年就曾在波蘭世界青年激流競速錦標賽獲得女子單人K艇第10名，也是台灣選手有史以來在歐洲舉行賽事的最佳名次
吳亭儀今天在靜水標桿高女組單人K1、C1艇一路都輕鬆獲勝，下午先在C1艇金牌戰對上臺中市興大附農邱子怡，接著在K1艇金牌戰對上南投縣水里商工吳依辰，吳亭儀都以一段不小的領先差距，輕鬆摘金，並完成「4連霸」，她說：「其實我平常主要練的是激流，這次是比賽前一天才來練了一下，表現算是正常。」
吳亭儀明（8日）中午就要飛日本東京訓練並參賽，雖然已經無緣今年巴黎奧運，但她說：「主要是去年日本亞錦賽有些失誤，最後只獲得第5名，但沒關係，我接下來就是以今年世界盃和世青賽為目標。」
吳亭儀國小時是躲避球、田徑校隊，在小六時體驗輕艇觸發她的興趣，國一起就正式接受訓練，很快就站穩國女第一的地位，吳亭儀說：「輕艇挑戰性高而且比賽時必須相當專注。」亭儀的父親也說：「她一旦選擇後就不會放棄，主要是她自己對輕艇又非常有興趣，從來沒聽她喊累過。」教練林裕堯說：「除了天份之外，主要是亭儀肯練，接受高度的訓練，只要是幫她安排的課程就是咬牙她都會撐下去練完。」
連同吳亭儀高女組2金，再加上吳沙國中國男C1艇曾心光、國女C1艇江欣曈的雙金，宜蘭縣單日就摘下「4金」，吳沙國中教練林裕堯說：「成績還可以，但我們國男K1朱泓宇、國女K1吳卉薰本也都有機會，吳沙國中輕艇隊從92年成立至今，除了我們擁有安農溪的場地外，學校內還有生態池可以做基礎訓練，再加上全隊包含義務共6名教練以及校長、礁溪鄉公所的支持才能有如此穩定的成績。」
今在高男組K1金牌戰中，臺中市興大附農林晁均在金牌戰中與桃園市大溪高中「韓系歐巴」陳徐嘉廝殺激烈，林晁均在後段加速才驚險拿下「3連霸」，林晁均賽後驚呼說：「這是我『3連霸』以來最難的一屆，我預賽體力不支第4、複賽又勾到標竿第3，一路驚險闖進金牌戰後，才感覺要把體力留至最後來用，今天驚險的拿下這面金牌。」
但金、銀牌得主林晁均、陳徐嘉惺惺相惜，陳徐嘉在國男組決賽就曾輸給林晁均，今天第二度交手再敗給對手，但陳徐嘉一點也不以為意的說：「我本來覺得我只能前四，沒想到可以進到銀牌，很高興跟我的偶像更接近了。」林晁均也回說：「徐嘉真的帥，超像韓系偶像！」