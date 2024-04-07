焦糖哥哥堅稱「黃子佼幫人全裸試鏡」不刪文！惹眾怒：尊重很難嗎

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為此，Apple火速在IG上澄清，強調自己是以一位母親、媽媽身分，對於現今社會新聞有感而發，「我的限動沒有針對任何單一人士，就是看了這陣子一連串傷害兒童的新聞有感而發而已。」並向焦糖哥哥喊話，「請某位哥哥不要代我發聲，我相信你是好意，但是不管你聽到了什麼都沒有求證過我本人，我們私底下也沒有聯絡過，請大家把重點放在如何防治傷害兒童的事件上，謝謝。」
怎料，焦糖哥哥再度更新貼文，「我尊重當事人願意講到什麼程度的意願，因此要罵我，我接受，但我整篇發文有根據，不會刪文。」並口口聲聲堅稱加害人就是黃子佼，更在底下貼出好多則新聞留言，不斷跟網友吵架爭論，讓大家通通傻眼，「難怪你叫焦糖，當事人就叫你別蹭了還硬要蹭，有夠黏」、「受害者不想被提起，尊重很難嗎？」、「自以為正義！卻二次讓受害者造成傷害！」
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