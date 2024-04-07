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焦糖哥哥堅稱「黃子佼幫人全裸試鏡」不刪文！惹眾怒：尊重很難嗎

▲焦糖哥哥日前發文堅稱，黃子佼就是當年幫女星Apple全裸試鏡的加害者，即便遭到當事人澄清，但他依舊堅持不刪文，引發網友怒火，「尊重人很難嗎？」（圖／焦糖哥哥臉書）
▲焦糖哥哥日前發文堅稱，黃子佼就是當年幫女星Apple全裸試鏡的加害者，即便遭到當事人澄清，但他依舊堅持不刪文，引發網友怒火，「尊重人很難嗎？」（圖／焦糖哥哥臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人焦糖哥哥（陳嘉行）昨（6）日突然發文爆料，指稱當年替女星Apple（黃暐婷）全裸視鏡的人就是黃子佼，結果當事人Apple火速澄清，「不要代我發聲！」怎料，焦糖哥哥再度補充貼文，並強調自己是有根據的且不會刪文，此舉立刻引發眾人批評，認為焦糖哥哥非常不尊重人，「要拿別人的傷口滿足自己的正義感。」

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還原事件經過，Apple去年曾公開透露，在15歲那年參加模特兒徵選時，被逼迫全裸試鏡一事，更透露該名加害者已經被爆出，而且身心狀況極其不穩定，但她並未指名道姓。沒想到，焦糖哥哥6日突然在臉書搬出此事，並直指「當時試鏡Apple且要求她全裸的就是黃子佼本人，當時她只有15歲。」

▲Apple希望焦糖哥哥不要代她發聲，願外界把重點放在保護兒童的議題上。（圖／Apple IG）
▲Apple希望焦糖哥哥不要代她發聲，願外界把重點放在保護兒童的議題上。（圖／Apple IG）
為此，Apple火速在IG上澄清，強調自己是以一位母親、媽媽身分，對於現今社會新聞有感而發，「我的限動沒有針對任何單一人士，就是看了這陣子一連串傷害兒童的新聞有感而發而已。」並向焦糖哥哥喊話，「請某位哥哥不要代我發聲，我相信你是好意，但是不管你聽到了什麼都沒有求證過我本人，我們私底下也沒有聯絡過，請大家把重點放在如何防治傷害兒童的事件上，謝謝。」

怎料，焦糖哥哥再度更新貼文，「我尊重當事人願意講到什麼程度的意願，因此要罵我，我接受，但我整篇發文有根據，不會刪文。」並口口聲聲堅稱加害人就是黃子佼，更在底下貼出好多則新聞留言，不斷跟網友吵架爭論，讓大家通通傻眼，「難怪你叫焦糖，當事人就叫你別蹭了還硬要蹭，有夠黏」、「受害者不想被提起，尊重很難嗎？」、「自以為正義！卻二次讓受害者造成傷害！」

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▲焦糖哥哥堅稱自己有根據不會刪文，遭到網友們撻伐，「真的太過分！」紛紛批評是在蹭流量。（圖／焦糖哥哥FB）
▲焦糖哥哥堅稱自己有根據不會刪文，遭到網友們撻伐，「真的太過分！」紛紛批評是在蹭流量。（圖／焦糖哥哥FB）
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