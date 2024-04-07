加油發票快找出來！1000萬、200萬獎落「3縣市」 機車族機率最高
最新一期1、2月的統一發票對獎號碼於日前出爐，共開出12個特別獎（新台幣1000萬元）及14個特獎（200萬元），而財政部也公布完整清冊，希望能喚起民眾消費記憶，避免高額獎金擦身而過。其中就有3位幸運兒靠「加油」獲得1000萬、200萬大獎，加油地點與金額也全部都揭曉了。
記者潘毅／綜合報導
113年1-2月統一發票的1000萬元特別獎中獎號為「16620962」、200萬特獎中獎號碼為「50008017」，頭獎3組則依序是73705743、90315047、10604429。根據統一發票中獎清冊顯示，顯示，有一張「1000萬特別獎」、2張「200萬特獎」是從加油站開出。
其中「1000萬特別獎」的發票，幸運兒是在「桃園市桃園區中山路522號」的中油直營中山路站進行加油，油資為125元加油，應是機車族。
「200萬特獎」特獎部分，則分別於「新竹縣芎林鄉文明路61號」中油加油站，花費800元油資；「台南市北區成功路16號」中油加油站，消費86元，也應是機車族機率較高。
除了加油之外，停車費也是發票得獎的常客，就有2名1千萬幸運得主，分別花費60元、180元繳交停車費，是由新北市土城區金城路2段266號「金城立體停車場以及台中市北屯區天祥街9號旁「日月亭天祥停車場」所開出。