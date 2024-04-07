兩韓斷聯滿一年！韓軍方「每天打電話」遭已讀不回 重新聯絡困難
北韓單方面切斷與韓國的官方聯絡管道至今已滿一年，《韓聯社》報導稱韓國將兩韓聯絡管道視為避免偶發衝突的重要溝通機制，而北韓則將之作為表明立場的工具。根據《韓聯社》報導，儘管韓國每天嘗試與兩韓聯絡辦公室以及軍事通話線路進行通話，但北韓仍沒有回應，這顯示雙方恢復通訊似乎還遙遙無期。
國際中心楊智傑／綜合報導
兩韓關係如履薄冰，北韓於2023年4月6日宣佈拒絕接收韓國「敦促北韓勿擅用開城工業園區內韓國設施設備」通知後，單方面切斷與韓國的聯絡渠道，而這也發生在代號為「自由護盾」的韓美聯合軍演之後。不僅如此，北韓領導人金正恩還在北韓最高人民議會指出，不再把韓國定義為和解與統一的對象，將修改北韓憲法，將韓國定義為「第一敵對國家」。
報導指出，常駐兩韓板門店的韓國統一部聯絡官每天會在上午9時、下午5時撥打例行電話，韓國軍方同樣會在每天上午9時、下午4時，藉東海和西海軍事通訊線路撥打電話，但北韓一直並未有所回應；韓國當局表示，為防止偶發性軍事衝突、救助海上漂流船舶等人道主義目的以及災害應對等的考慮，恢復雙邊聯絡渠道是有必要的。
不過其實兩韓官方斷聯一年以上的情況早有先例，例如2020年6月，北韓為抗議韓方民間團體空飄傳單而切斷聯絡，隔年7月才以元首互相寫信溝通為契機，時隔13個月才恢復聯絡；2016年2月，北韓也以韓國停止運營開城工業園為由切斷聯絡，直到2018年1月表明參加平昌冬奧意願後，才恢復聯絡。