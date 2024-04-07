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黃子佼捲不雅片風暴！鍾欣凌譴責「做錯就是做錯」心疼受害者成長

▲鍾欣凌過去曾為黃子佼加油，似乎見到對方爆發不雅片風波，今日終於發聲譴責，「做錯了就是做錯了！」同時也心疼受害的孩子們是否能好好長大。（圖／緯來綜合台）
▲鍾欣凌過去曾為黃子佼加油，似乎見到對方爆發不雅片風波，今日終於發聲譴責，「做錯了就是做錯了！」同時也心疼受害的孩子們是否能好好長大。（圖／緯來綜合台）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人黃子佼近日爆出藏有上百部女性不雅片，而且其中還有7部與未成年相關，而且通通都是透過偷拍論壇「創意私房」購買，時間長達6年之久，引發全民怒火，就連娛樂圈或是曾經合作過的藝人都看不下去，紛紛發文撻伐。曾替黃子佼加油的鍾欣凌，今（7）日終於發聲，「做錯了就是做錯了！」並心疼受害的孩子們是否能好好長大。

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▲黃子佼被發現性騷擾案爆發後還在購買偷拍片。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼承認購買女性不雅片後，引發全民怒火，娛樂圈人士紛紛撻伐抵制。（圖／黃子佼臉書）
雖然並未指名黃子佼，但鍾欣凌仍對近期爆發的兒童社會案發聲譴責，「做錯了就是做錯了，除了深深譴責之外，還有心疼，心疼這些受害的、被侵犯的孩子們是否能好好長大，心疼我們的下一代在一個什麼樣的世界裡成長，會不會有很多惡意像禿鷹一樣盯著不放，心疼陪伴著的妻小能否日常，能否吃飯睡覺！」

鍾欣凌坦言，很多事情會有模糊地帶，更多的事情非黑即白，「但看到英雄的捨身救人，我們熱淚盈眶，看到未成年的孩子受傷害、被猥褻，我們義憤填膺，這些事件當頭棒喝著我們去自省、去承擔、去遏止、去防範，更希望以社會及司法的力量去找出背後那龐大醜陋的惡。」

即便傷疤很多，可能對受害者難以癒合，但鍾欣凌認為，大家就是應該要去制止 ，「讓這一代及下一代得到的是成人的保護而不是傷害。這就是我們現在所處的世界，很驚恐，但我們努力勇敢，不完美，但我們努力維持，還是，好期待，陽光普照！」

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▲鍾欣凌雖然並未提及黃子佼，但她仍認為「做錯了就是做錯了！」希望能藉由事件提醒大家要去防範與制止，好去保護下一代。（圖／翻攝鍾欣凌FB）
▲鍾欣凌譴責加害人「做錯了就是做錯了！」希望能藉由事件提醒大家要去防範與制止，好去保護下一代。（圖／翻攝鍾欣凌FB）

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