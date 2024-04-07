LOL／SHG對PSG出奇招！主帥賽後透露「BP」策略：正常打不會贏

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天SHG雖然以0:3落敗，但也打出了LJL賽區的風采，前兩局一度拿出中路安妮和下路希格斯、卡蜜兒組合，SHG教練VicaL賽後表示，這次來到PCS參加季後賽，知道這裡的賽區的隊伍比自己的賽區更強，因此知道自己和對手玩一樣的遊戲版本是沒以機會的。所以玩了很多非版本的英雄，「我們沒有自信打快速節奏能夠滾起雪球，因此練了很多史茅德來應對中後期的遊戲。我對此役我們年輕選手的發揮表示讚許，但比較遺憾的是我個人在戰術和BP上應該可以做得更好。」
對此PSG教練CorGi則是說，其實自己本來就很看好SHG的實力，並預測他們很有機會可以打進決賽，果真最終是在春季聯賽和他們爭冠。而比起過去過的常見到的日本戰隊DFM，CorGi教練稱讚SHG運營能力更出色，「他們優勢時候會一直進攻，這可能和他們陣中有很多韓國選手和教練有關係。」
知名賽評Nash在賽後表示，今天比較起來PSG對上SHG，在準備上比起CFO做得更為充分，「今天做得最好的一點就是封鎖了SHG的中野，阿璃的優先級擺得很高，盡量去限制對方中野連動，今天很多場比賽BP都選得很好，也奠定了勝基。」
不過雖然比數是以比較懸殊的0:3落敗，但Nash肯定SHG的企圖心和敢於嘗試的勇氣，「就像他們教練說的，他們知道正常打不會贏PSG，因此他們做出改變，用一些不一樣的組合來變化戰局，雖然這個系列賽沒有展現出效果，但也可以讓PCS的戰隊反思，我們對上比我們賽區更強的隊伍要怎麼打？」
Nash認為，SGG中路DasheR是比較擅長玩中路法師的選手，但這次的比賽他阿璃玩得很好，今天他和隊伍也願意讓他拿出安妮這種角色，這就是一種嘗試。而這也是今年季後賽LJL和LCO等隊伍加入的意義。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁