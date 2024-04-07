馬來西亞掀起「小娘惹」熱潮！馬六甲娘惹服造型、租借生意正夯
馬來西亞馬六甲的「小娘惹」風潮近年來相當盛行，吸引了眾多外國和本地遊客前來體驗。「小娘惹」是融合了中華和馬來文化的族群，其服飾也具有獨特的風格。在馬六甲的老街區，遊客可以找到多家娘惹服裝租借店，穿上精美的娘惹服，在古色古香的街道上拍照留念。
國際中心楊雅婷／綜合報導
據報導，這波「小娘惹」風潮自去年開始盛行，今年更因兩名中國女遊客身穿娘惹服在荷蘭街拍的照片在網路爆紅而進一步推波助瀾。如今，在馬六甲老街區，已有超過15間娘惹服裝租借店，價格從48令吉（約新台幣340元）起跳，有的店還提供化妝、盤發和攝影等服務。
業者表示，在所有顧客中，有九成來自中國，一成來自馬來西亞其他地區。多年前新加坡電視劇《小娘惹》的播出曾帶動過一波娘惹熱潮，近年來該劇在中國翻拍和播放，再次掀起了「小娘惹」的盛行。
「小娘惹」文化是馬六甲獨特的文化遺產，近年來在旅遊業的推動下，逐漸成為馬六甲的一大旅遊亮點。馬六甲州政府表示，將繼續推廣「小娘惹」文化，吸引更多遊客前來馬六甲體驗。
然而，在「小娘惹」文化日益盛行的同時，其傳承也面臨著一些挑戰。有專家表示，隨著老一輩“「小娘惹」的離世，娘惹服飾製作技藝等傳統文化面臨失傳的風險。此外，一些「小娘惹」文化體驗活動也被指過於商業化，缺乏文化內涵。業內人士認為，要傳承「小娘惹」文化，需要政府、業者和社會各界的共同努力。