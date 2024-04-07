真「人工」智慧！亞馬遜無人商店稱AI監視 遭爆雇千名印度人監看
人工智慧（AI）作為新興科技，被認為將廣泛應用在節省人力上，不過亞馬遜（Amazon）近期被踢爆旗下無人商店宣稱使用的AI技術監視，實際上主要仍仰賴印度約1000名員工的手動監控，消息曝光後亞馬遜在本週宣布將取消使用這項技術，轉而推出一種自助結帳系統作為替代方案。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《每日郵報》報導，最新踢爆該消息的是關注科技議題的商業媒體《The Information》，他們以〈亞馬遜的AI技術真相：把工作外包給數百個在海外即時觀看你購物的人〉為題，透露亞馬遜 Fresh 超市採用的「Just Walk Out」宣稱是用人工智慧進行監視，實際上卻仰賴上千名在印度的員工手動監控。
亞馬遜發言人拉梅什（Sarmishta Ramesh）則否認該指控，強調印度的海外員工負責的是針對影像進行標註，這包含訓練演算法識別螢幕上的物體，「這對不斷改進『 Just Walk Out 』技術核心的機器學習模型來說相當必要。」
與此同時，亞馬遜也在其位於美國的門市撤出「Just Walk Out」技術，改以另一項系統「智慧購物車Dash Cart」作為替代，這項技術將能使消費者利用整合式掃描器和螢幕來增強購物體驗。
亞馬遜稱，希望通過這項轉變，為客戶提供產品位置輔助、即時收據和節省追蹤等多項服務。拉梅什也強調，這項技術能夠幫助顧客輕鬆找到附近產品以及優惠、購物時能查看收據，以及能讓消費者知道自己在商店購買能省下多少錢。