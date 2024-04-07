一起逃！強震當下秒抱身障同學往外衝　廈門高一生獲2萬獎學金

真「人工」智慧！亞馬遜無人商店稱AI監視　遭爆雇千名印度人監看

▲亞馬遜公司遭爆所謂AI監視技術，其實是外包給海外的印度員工手動監控。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞馬遜公司遭爆所謂AI監視技術，其實是外包給海外的印度員工手動監控。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

人工智慧（AI）作為新興科技，被認為將廣泛應用在節省人力上，不過亞馬遜（Amazon）近期被踢爆旗下無人商店宣稱使用的AI技術監視，實際上主要仍仰賴印度約1000名員工的手動監控，消息曝光後亞馬遜在本週宣布將取消使用這項技術，轉而推出一種自助結帳系統作為替代方案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《每日郵報》報導，最新踢爆該消息的是關注科技議題的商業媒體《The Information》，他們以〈亞馬遜的AI技術真相：把工作外包給數百個在海外即時觀看你購物的人〉為題，透露亞馬遜 Fresh 超市採用的「Just Walk Out」宣稱是用人工智慧進行監視，實際上卻仰賴上千名在印度的員工手動監控。

亞馬遜發言人拉梅什（Sarmishta Ramesh）則否認該指控，強調印度的海外員工負責的是針對影像進行標註，這包含訓練演算法識別螢幕上的物體，「這對不斷改進『 Just Walk Out 』技術核心的機器學習模型來說相當必要。」

與此同時，亞馬遜也在其位於美國的門市撤出「Just Walk Out」技術，改以另一項系統「智慧購物車Dash Cart」作為替代，這項技術將能使消費者利用整合式掃描器和螢幕來增強購物體驗。

亞馬遜稱，希望通過這項轉變，為客戶提供產品位置輔助、即時收據和節省追蹤等多項服務。拉梅什也強調，這項技術能夠幫助顧客輕鬆找到附近產品以及優惠、購物時能查看收據，以及能讓消費者知道自己在商店購買能省下多少錢。

輝達躍升美國市值第3大公司！AI熱助攻連續超車亞馬遜、Alphabet

蘋果、亞馬遜、Meta財報出爐一次看！看好生成式AI、爭搶龐大商機

拜登戀童假影片遭廣傳！Meta拍板IG、臉書「AI生成」標籤五月上路

美股7雄變「4雄」！蘋果股價掉漆　輝達取代特斯拉成「散戶最愛」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞