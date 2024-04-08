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批麥寮光電官商勾結破壞環境　黃國昌點名蘇治芬踐踏民主

▲黃國昌點名蘇治芬踐踏麥寮民主。（資料照／行政院提供）
▲黃國昌點名蘇治芬踐踏麥寮民主。（資料照／行政院提供）

記者邱新博／台北報導

雲林縣麥寮鄉長補選13日登場，除民眾黨主席柯文哲外，黨籍立委、雙北市議員也到麥寮為候選人輔選。民眾黨立委黃國昌說，2014年民進黨提名光電業者許忠富參選，透過與英系金主蔡宗融合作，直接把麥寮鄉四個區域提報為光電專區，再由蔡宗融攫取其中三個區域；「請問這些毒害雲林的爛人，是否為蘇治芬所謂的黑金，還是對民進黨而言，只要是綠的，就不算黑金？」

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黃國昌表示，上週五在拱範宮前廟口開講，他提到民進黨2014年提名光電業者許忠富參選鄉長後，透過與英系金主蔡宗融合作，偷偷摸摸把麥寮鄉四個區域提報為光電專區，然後再由蔡宗融攫取其中三個區域，包括蔡英文總統2021年出席剪綵的「天機太陽能電廠」。

黃國昌指出，不顧鄉親反對，把麥寮大片土地劃為光電專區，然後讓與自己昔日一起合作搞光電的蔡宗融集團攫取最大利益，嚴重破壞麥寮環境，「請教蔡英文總統：如此不避嫌大剌剌地強取豪奪，就是您的光電政策嗎？」

黃國昌說，過去幾年麥寮人看到的是，地方沒有好的建設，只有光電板越來越多、光電區越來越大，「民進黨的許忠富生意也越來越好，違法的招待所也愈蓋愈豪華！」

黃國昌批評，面對這些臭不可聞的官商勾結，總統蔡英文卻選擇沉默，反而過去曾和許忠富聯手踐踏麥寮民主的蘇治芬突然急忙跳出來，替許忠富圍事、為蔡英文模糊焦點，動作之大，原因昭然若揭。他還補充，從2018年的鄉長到2020年的立委，許忠富與蘇治芬如何大搞黑箱，在麥寮已是人盡皆知。

黃國昌向蔡英文喊話，不要躲在背後，派一個前立委出來洗地，勇敢站出來給麥寮人一個交代，更可笑的是蘇治芬，竟然還有臉面談黑金，「請蔡英文總統不要躲在背後、派一個前立委出來洗地，請勇敢站出來給麥寮人一個交代！」

最後黃國昌再質疑，台灣史上第一個販運毒品的民代顏旭懋，不正是民進黨推薦的雲林議員？違法濫權向光電業者收取賄賂的林哲凌，不正是蘇治芬力挺的口湖鄉長？雜糧基金會搞成豢養綠色派系的林源泉，不正是蘇治芬的手下，「請問這些毒害雲林的爛人，是否為蘇治芬所謂的黑金，還是對民進黨而言，只要是綠的，就不算黑金？」

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