批麥寮光電官商勾結破壞環境　黃國昌點名蘇治芬踐踏民主

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黃國昌指出，不顧鄉親反對，把麥寮大片土地劃為光電專區，然後讓與自己昔日一起合作搞光電的蔡宗融集團攫取最大利益，嚴重破壞麥寮環境，「請教蔡英文總統：如此不避嫌大剌剌地強取豪奪，就是您的光電政策嗎？」
黃國昌說，過去幾年麥寮人看到的是，地方沒有好的建設，只有光電板越來越多、光電區越來越大，「民進黨的許忠富生意也越來越好，違法的招待所也愈蓋愈豪華！」
黃國昌批評，面對這些臭不可聞的官商勾結，總統蔡英文卻選擇沉默，反而過去曾和許忠富聯手踐踏麥寮民主的蘇治芬突然急忙跳出來，替許忠富圍事、為蔡英文模糊焦點，動作之大，原因昭然若揭。他還補充，從2018年的鄉長到2020年的立委，許忠富與蘇治芬如何大搞黑箱，在麥寮已是人盡皆知。
黃國昌向蔡英文喊話，不要躲在背後，派一個前立委出來洗地，勇敢站出來給麥寮人一個交代，更可笑的是蘇治芬，竟然還有臉面談黑金，「請蔡英文總統不要躲在背後、派一個前立委出來洗地，請勇敢站出來給麥寮人一個交代！」
最後黃國昌再質疑，台灣史上第一個販運毒品的民代顏旭懋，不正是民進黨推薦的雲林議員？違法濫權向光電業者收取賄賂的林哲凌，不正是蘇治芬力挺的口湖鄉長？雜糧基金會搞成豢養綠色派系的林源泉，不正是蘇治芬的手下，「請問這些毒害雲林的爛人，是否為蘇治芬所謂的黑金，還是對民進黨而言，只要是綠的，就不算黑金？」