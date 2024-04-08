東京奧運女子舉重銅牌陳玟卉世錦賽發威！進軍巴黎奧運門票到手
台灣舉重女將陳玟卉7日深夜在舉重世界盃女子71公斤級A組登場，她以抓舉105公斤、挺舉141公斤、總和246公斤拿下第4名，不管是挺舉跟總和都打破全國紀錄，也確定拿下2024年巴黎奧運門票。陳玟卉曾在2020年東京奧運正式賽拿下銅牌，並曾在世錦賽拿過金、1銀、1銅，經過亞錦賽受傷休養，終於可以在世錦賽恢復身手。
記者吳政紘/綜合報導
陳玟卉27歲，2022年她在亞錦賽抓舉受傷，右手肘還有舊傷，但經過半年休養，她在去年5月重返賽場，並在杭州亞運會拿到女子舉重76公斤級第四名。
由於為了因應奧運，這屆巴黎奧運陳玟卉轉往71公斤級挑戰，她在今年2月亞錦賽抓舉打破全國紀錄摘銀，總和又進帳1銀，為接下來前進巴黎奧運，又有更多機會。
陳玟卉在抓舉第1次開把103公斤失敗，但第2把挑戰105公斤過關，可惜第3次試舉108公斤沒能成功，排在第15名。挺舉部分，她在開把133公斤失敗，但135、141公斤都過關，並以總和246公斤拿下第4名。
陳玟卉以總和246公斤拿下第4名，原本奧運排名在第8，預計會往上升到第7，巴黎奧運門票儼然已經到手，陳玟卉將跟台灣舉重好手郭婞淳等人，一起為台灣女子舉重奪牌爭光。