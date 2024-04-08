天氣預報／上班注意！開工日「全台接雨彈」 3地小心雷雨、強風
清明連假結束，今（8）日開工上班，台灣受鋒面影響，各縣市都有降雨機率，中央氣象署預報員林定宜也表示，中部以北、東半部及南部山區要特別留意雷雨，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則指出，各地雨勢會持續至明（9）日，且北台灣氣溫將下降，預計週三（4/10）各地雨勢趨緩、回溫，下半週都是較溫暖的天氣。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今天清晨，台灣上空有鬆散的雲層通過，各地已有局部少量的降雨，白天開始各地都有局部短暫雨機率，林定宜提醒，中部以北、東半部、南部山區雨勢明顯，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨「瞬間大雨、雷擊、強陣風」等較劇烈天氣現象。
今天氣溫部分，吳德榮提及，北部攝氏20至27度，中部攝氏21至33度，南部攝氏23至36度，東部攝氏20至31度；明天雨勢會略微趨緩，但東北季風增強，北台灣明顯轉涼，早晚低溫將跌破攝氏20度，其他地區變化則較小。
吳德榮指出，週三鋒面遠離，各地天氣好轉、氣溫回升，僅部分山區及東半部偶有局部短暫雨，週四至週六（4/11至4/13）各地晴時多雲，氣溫續升，白天暖熱如夏，部分山區午後及東半部偶有局部少量降雨的機率，週日（4/14）各地仍是晴朗穩定，且天氣更加炎熱。