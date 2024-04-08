「中國首善」陳光標花蓮地震捐千萬？曾嗆裴洛西訪台捐家產卻翻車

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然而，中媒《財新網》曾在長達1年的核查調查後踢爆，陳光標自稱的捐獻，大部分沒有落實，能被核對確認的，大約只佔其自稱捐款額度的1/10。當時對陳光標的調查還發現，他的公司經營狀況並不好，還官司纏身，以及在其高調慈善背後所隱藏的政商關係，質疑他究竟是「首善」或「首騙」。對此陳光標則辯稱都是惡意抹黑，並召開記者會駁斥。
此外，不只發跡手法一直受到中國各界好奇及討論，陳光標還曾多次因過於「高調」的行善方式，比如堆「現金牆」向民眾發放現金，資助美國街友、卻讓受助者穿上中國人民解放軍軍服照相和走秀，以及聲稱響應漸凍人活動的「冰桶挑戰」、事後卻揭穿泡冰水的影像不是真的等等，種種爭議使他的評價非常分歧。
當時也有評論認為，陳光標實質上只是一個政治工具，《財新網》的報導或許是「奉旨揭露」，在中國類似這樣的「風雲人物」其實都是政治工具，與前任中國人民政治協商會議全國委員會副主席令計劃、公安部原副部長李東生的倒台有關。
近年已逐漸淡出公眾視線的陳光標，因2022年8月時任美國眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而再次活躍於大眾眼前，事前他曾在微博發下豪語，裴洛西如果訪台，願意第一時間捐出90%家產作為國防用途，卻又在裴洛西真的訪台後迅速刪文，捐款一事不了了之，但早已被截圖存證，遭大許多中國網友吐槽：「這是90%家產可能的確有些讓他無法承受，所以不得已刪博了，要不捐少點吧」、「標哥是負資產怕坑了國家」、「標哥的愛國就是博取流量，老妖婆一下飛機他就跑路了」、「陳光標，大意失家產」。
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