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「中國首善」陳光標花蓮地震捐千萬？曾嗆裴洛西訪台捐家產卻翻車

▲「中國首善」陳光標先前曾誇口裴洛西若訪台，將捐9成家產、事後卻刪文一事，在中國社群平台上引起討論。（圖／翻攝自微博）
▲「中國首善」陳光標先前曾誇口裴洛西若訪台，將捐9成家產、事後卻刪文一事，在中國社群平台上引起討論。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台灣花蓮3日發生芮氏規模7.2強震，引發世界關注，知名中國企業家兼慈善家陳光標（陳遊標）在微博上發文稱，率先向「中國台灣花蓮」地震災區捐款1000萬元，不少中國民眾都在下方留言指：「人家台灣在感謝日本的一百萬，這還不如幫國內的」、「你能保證這一千萬台灣不會去買F16？或是修復那八架受損的F16？」不過善名在外的陳光標也並非全無爭議，曾被質疑數據造假、虛假宣傳、非法募資等。

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綜合《自由亞洲電台》、《美國之音》等外媒先前報導，陳光標為江蘇黃埔再生資源利用公司董事長、中國紅十字會常務理事長、江蘇省紅十字會副會長，30歲開始慈善事業，捐款據悉多達上億人民幣，有「中國首善」之稱。在最風光的階段，還曾被冠上「汶川大地震抗震救災英雄模範」、「全國道德模範」的名義。

然而，中媒《財新網》曾在長達1年的核查調查後踢爆，陳光標自稱的捐獻，大部分沒有落實，能被核對確認的，大約只佔其自稱捐款額度的1/10。當時對陳光標的調查還發現，他的公司經營狀況並不好，還官司纏身，以及在其高調慈善背後所隱藏的政商關係，質疑他究竟是「首善」或「首騙」。對此陳光標則辯稱都是惡意抹黑，並召開記者會駁斥。

此外，不只發跡手法一直受到中國各界好奇及討論，陳光標還曾多次因過於「高調」的行善方式，比如堆「現金牆」向民眾發放現金，資助美國街友、卻讓受助者穿上中國人民解放軍軍服照相和走秀，以及聲稱響應漸凍人活動的「冰桶挑戰」、事後卻揭穿泡冰水的影像不是真的等等，種種爭議使他的評價非常分歧。

當時也有評論認為，陳光標實質上只是一個政治工具，《財新網》的報導或許是「奉旨揭露」，在中國類似這樣的「風雲人物」其實都是政治工具，與前任中國人民政治協商會議全國委員會副主席令計劃、公安部原副部長李東生的倒台有關。

近年已逐漸淡出公眾視線的陳光標，因2022年8月時任美國眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而再次活躍於大眾眼前，事前他曾在微博發下豪語，裴洛西如果訪台，願意第一時間捐出90%家產作為國防用途，卻又在裴洛西真的訪台後迅速刪文，捐款一事不了了之，但早已被截圖存證，遭大許多中國網友吐槽：「這是90%家產可能的確有些讓他無法承受，所以不得已刪博了，要不捐少點吧」、「標哥是負資產怕坑了國家」、「標哥的愛國就是博取流量，老妖婆一下飛機他就跑路了​」、「陳光標，大意失家產」。

▲陳光標的微博留言區湧入不少中國網友開酸。（圖／翻攝自微博）
▲裴洛西訪台後，陳光標的微博留言區湧入不少中國網友開酸。（圖／翻攝自微博）

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