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新加坡夫婦遇花蓮強震失蹤！確認「砂卡礑下車」　星媒高度關注

▲國軍派兵力前往砂卡礑馳援。(圖／翻攝自國防部發言人臉書)
▲國軍派兵力前往砂卡礑馳援。(圖／翻攝自國防部發言人臉書)

國際中心蔡姍伶／綜合報導

芮氏規模7.2強震造成全台各地山區傳出災情，目前仍有6人失聯，其中2人為新加坡外籍人士，搜救人員7日解檔查看巴士影像紀錄後，確認2人是在砂卡礑下車，將會持續全力搜救。此事引發新加坡媒體高度關注，《亞洲新聞台》、《海峽時報》、《聯合早報》紛紛追蹤報導。

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綜合星媒報導，這對失聯夫妻名為Sim Hwee Kok（音譯：沈惠國）和Neo Siew Choo（音譯：梁秀珠），3日地震發生前，搭乘太魯閣線觀光巴士，在砂卡礑步道處下車。由於兩人下車時間距地震發生約有40分鐘，在估算可能步行範圍的同時，台灣災害應變中心指揮官林右昌指示，太魯閣前進指揮所將消防署特搜隊、花蓮縣消防局以及土耳其無人機人員納入編組，全力展開搜索。

報導提到，失聯的夫婦2人持有新加坡和澳洲雙國籍，不過新加坡的法律並不允許國人持有雙重國籍，目前尚不知這對妻為何持有澳洲護照。

新加坡外交部、新加坡駐台北貿易辦事處，正針對此事與台灣當局保持密切聯繫，除了對台灣迅速提供的援助和支持表達感謝以外，官員也已與家屬取得聯繫，並積極提供領事方面的協助。

在這之前，已有8名因地震受困花蓮的星國公民獲救，其中2人受到輕傷，新加坡外交部並已聯繫受地震影響地區的所有星國公民。

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