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南亞林口廠火警！新北發火災異味示警　新北6區今日須關緊門窗

▲南亞塑膠林口廠昨（7）日凌晨突然傳出火警，新北市環保局晚間示警，今（8）日空氣恐有異味，民眾須戴口罩、關門窗。（圖／新北市環保局）
▲南亞塑膠林口廠昨（7）日凌晨突然傳出火警，新北市環保局晚間示警，今（8）日空氣恐有異味，民眾須戴口罩、關門窗。（圖／新北市環保局）

記者陳郁柔／台北報導

位於新北市泰山區南林路的南亞塑膠林口廠，昨（7）日凌晨突然傳出火警，歷經12小時搶救，在下午2時撲滅火勢。南亞表示，目前確認無人員傷亡，起火原因及財損待後續詳加調查。新北市環保局晚間示警，今（8）日異味預估影響林口、泰山、新莊、樹林、板橋、土城，提醒照護機構、醫院、學校請佩戴口罩並緊閉門窗。

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新北市長侯友宜表示，環保局持續監控空氣品質情況 ，經擴散模擬結果及微型感測器數據分析顯示，影響範圍主要為林口，另泰山、五股、三重、新莊以及桃園龜山，亦可能受到影響。新北環保局已通報桃園市環保局，請下風處的民眾特別留意，提醒影響範圍內的市民朋友外出記得配戴口罩，盡可能待在室內並緊閉門窗。

南亞表示，發生火警後，經作業人員發覺，隨即滅火無效後通知消防隊入廠滅火，林口CPP工廠使用聚丙烯等原料生產塑膠膜，經燃燒後會產生二氧化碳等無毒物質，廠內救災專人等相關人員配合救災應變，並將救災所需配置圖及塑膠原料種類等救災資訊提供給消防隊，十分感謝新北市消防隊全力協助滅火，目前確認無人員傷亡。

南亞提到，廠內初步統計損失約PP原料100噸、CPP膜成品200噸，損失金額共約1430萬元。

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