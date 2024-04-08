超強情侶YTR分手了！Soya證實「4年感情畢業」 可惜來不及穿婚紗
YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」是一對台馬跨國情侶，兩邊頻道都有超過40萬人追蹤，人氣非常高，日常的互動深受許多觀眾喜愛，不少人也看好他們能步入禮堂。不料，今（8）日凌晨，Soya卻在社群上無預警宣布「超癢情侶4年感情畢業了」！證實自己與男友超強分手，讓大批粉絲感到可惜直呼：「竟然沒看到你們穿婚紗、結婚的一刻」。
記者張嘉哲/綜合報導
Soya在個人社群平台發文表示「花了一些時間沈澱心情，所以沒有第一時間告訴大家，謝謝這四年喜歡過我們的粉絲，『超癢情侶』從感情中畢業了！其實很划算，用了四年的時間發現對方不是對的人，至少過程沒有太多痛苦，留下了很多美好的回憶之外，我也從中學會了好多事情，感情裡要修的課真的還有很多很多。」
Soya提到「四年前我跟超強都很害怕變成戀人後，未來就會少了一個很好的朋友，所以我們分手後還可以當朋友，其實是件很難得，也很慶幸的事情，我們的所有照片和影片我一律不會刪除，畢竟是生命中曾經很重要的人，希望我的下一任可以理解，如果大家看到我刪除，很可能我在跟國際巨星交往中，那這個就沒辦法了哈哈」。
已經變成前男友的超強也向粉絲道歉表示「看不到我們兩個結婚的畫面了.....真心愛過，也共同有過美好的回憶，過去的這幾年也是我最快樂的時光，我們一起創造了好多好多，一路從朋友到交往到一起同居，有笑有淚，真真實實的發生過，但人類可能比我想得還要複雜很多，不是所有事都能如願以償，八成是我戀愛學分修的不夠吧，感覺很多道理早該懂的，嘴上說都比實際做簡單很多。」
消息曝光後，讓大批忠實觀眾也相當不捨「看了看時間，愚人節已經過去一個禮拜了....才知道這是真的，好可惜啊」、「很捨不得，但你們都要好好的！」、「欣賞你們分手後對彼此的氣度與包容！你們都會成為更好的人，將這段感情變成養分」、「以為是情侶畢業成為夫妻......好難過」、「還以為是變成夫妻了，結果竟然是分手，真的很意外」。