2024行事曆「今年連假剩1個」！9個月都不用補班　請假攻略一次看

星巴克今起「買一送一」喝2天！3大開工優惠　CoCo手搖飲也買1送1

▲連假結束迎接開工不憂鬱，星巴克今起「買一送一」連喝2天，cama café、西雅圖共3大咖啡優惠一次整理；CoCo都可新店開幕，手搖飲料買一送一、百香雙響炮「第二杯10元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲連假結束迎接開工不憂鬱，星巴克今起「買一送一」連喝2天，cama café、西雅圖共3大咖啡優惠一次整理；CoCo都可新店開幕，手搖飲料買一送一、百香雙響炮「第二杯10元」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

4天連假結束，迎接開工不憂鬱，星巴克今起「買一送一」連喝2天，cama café、西雅圖共3大咖啡優惠一次整理；CoCo都可台中梧棲店新店開幕，純茶手搖飲料「買一送一」爽喝7天，招牌百香雙響炮「第二杯10元」長達半個月。

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📌星巴克：開工今起「買一送一」連喝2天
星巴克助大家Monday不Blue，開工好友分享日優惠今起「買一送一」連喝2天！4月8日至4月9日限2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲3月手搖飲料、咖啡優惠一次整理！星巴克今上午11點起、連續9小時開喝「買一送一」好友分享日；五桐號Uber Eats外送指定「買1送1」；鶴茶樓、先喝道則有「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開工星巴克今起4月8日至4月9日「買一送一」連喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌cama café：大杯葡萄美式「2杯88折」開工優惠
開工4月8日至4月9日連續2天，會員憑券於cama café門市購買大杯葡萄風味美式，可享「2杯88折」優惠。提醒大家，先使用手機註冊cama會員APP並登入，不限資格即可領取該優惠券。提醒大家，每位會員限領1張；不可寄杯與外送；單筆消費限使用一張；豆留森林、豆留文青旗艦店不適用。

▲cama café大杯葡萄風味美式，開工「2杯88折」優惠。（圖／cama提供）
▲cama café大杯葡萄風味美式，開工「2杯88折」優惠。（圖／cama提供）
📌西雅圖咖啡：一日限定「買一送一」
西雅圖咖啡開工應援，4月8日上午7:00至晚上20:00一日限定，全系列飲品（限同品項）享「買一送一」優惠。醒大家，限定同品項/大小；不含瓶裝水、手沖咖啡；優惠不併用。


今同日還有官方LINE寄杯限定「買一送一」優惠，大杯美式咖啡/拿鐵（限同品項）也可享「買一送一」。提醒大家，每人限購十組；寄杯限指定品項；加入西雅圖官方LINE帳號，點選「寄杯優惠」到門市結帳購買。

▲西雅圖咖啡買8送8！冰沙第二杯半價。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡開工一日限定「買一送一」。（圖／西雅圖咖啡提供）
📌CoCo都可：台中新店開幕「買一送一」爽喝7天！百香雙響炮「第二杯10元」
CoCo火力全開進軍中台灣，台中梧棲店新店開幕，4月8日至4月14日純茶系列同品項「買一送一」，4月15日至4月28日百香雙響炮「第二杯10元」、檸檬奇遇桔特價35元、檸檬冬瓜露特價25元。咀嚼控都知道的CoCo招牌「百香雙響炮」，暢銷超過16年，開幕促銷請台中人爽喝超過半個月啦。

▲CoCo台中清水店「買一送一」！飲料「第二杯10元」。（圖／翻攝自CoCo都可官網）
▲CoCo新店開幕，純茶「買一送一」！百香雙響炮「第二杯10元」。（圖／翻攝自CoCo都可官網）
▲CoCo揮軍南下插旗，開出台中第8店「台中梧棲店」，開幕月21天喝優惠。（圖／CoCo都可提供）
▲CoCo揮軍南下插旗，開出台中第8店「台中梧棲店」，開幕月21天喝優惠。（圖／CoCo都可提供）

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