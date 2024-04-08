星巴克今起「買一送一」喝2天！3大開工優惠　CoCo手搖飲也買1送1

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星巴克助大家Monday不Blue，開工好友分享日優惠今起「買一送一」連喝2天！4月8日至4月9日限2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌cama café：大杯葡萄美式「2杯88折」開工優惠
開工4月8日至4
📌西雅圖咖啡：一日限定「買一送一」
西雅圖咖啡開工應援，4月8日上午7:00至晚上20:00一日限定，全系列飲品（限同品項）享「買一送一」優惠。醒大家，限定同品項/大小；不含瓶裝水、手沖咖啡；優惠不併用。
今同日還有官方LINE寄杯限定「買一送一」優惠，大杯美式咖啡/拿鐵（限同品項）也可享「買一送一」。提醒大家，每人限購十組；寄杯限指定品項；加入西雅圖官方LINE帳號，點選「寄杯優惠」到門市結帳購買。
📌CoCo都可：台中新店開幕「買一送一」爽喝7天！百香雙響炮「第二杯10元」
CoCo火力全開進軍中台灣，台中梧棲店新店開幕，4月8日至4月14日純茶系列同品項「買一送一」，4月15日至4月28日百香雙響炮「第二杯10元」、檸檬奇遇桔特價35元、檸檬冬瓜露特價25元。咀嚼控都知道的CoCo招牌「百香雙響炮」，暢銷超過16年，開幕促銷請台中人爽喝超過半個月啦。