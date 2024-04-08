憂黃子佼成「李善均翻版」籲切莫再逼！白冰冰急改口：沒替他辯解

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白冰冰昨日在臉書上發文澄清，強調自己沒有在護航誰，「針對今天的報導，我的原意並不是在為任何人說話，我絕對認同犯錯之人所鑄成的錯事，必須為他所做的行為負責，不僅得接受社會的輿論，司法也不會放過他！我並非替任何有錯之人辯解，若有用詞不當之處，也請大家見諒。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110