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憂黃子佼成「李善均翻版」籲切莫再逼！白冰冰急改口：沒替他辯解

▲白冰冰先前受訪時透露，擔心黃子佼被炎上到成「李善均翻版」，呼籲大家切莫再逼，昨日又改口：「沒替他辯解」。（圖／中視提供）
▲白冰冰先前受訪時透露，擔心黃子佼被炎上到成「李善均翻版」，呼籲大家切莫再逼，昨日又改口：「沒替他辯解」。（圖／中視提供）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼近日被爆出長期購買偷拍影片，其中有7部還是未成年少女的，引起各界撻伐，連藝人隋棠、林予晞等人也發聲斥責。白冰冰日前受訪時對於此事表示，「該責備就責備，都已經說過說好了，但我覺得切莫再逼了啦。」一席發言遭到網友炎上，昨（7）日白冰冰在臉書上發文澄清「我的原意並不是在為任何人說話，我並非替任何有錯之人辯解。」

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▲黃子佼被發現性騷擾案爆發後還在購買偷拍片。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼被爆出長期購買偷拍影片。（圖／黃子佼臉書）
白冰冰日前受訪時說道，相信整個社會的輿論已經給黃子佼很大的教訓與打擊，她以韓星李善均為例，認為黃子佼畢竟曾經自我傷害，若再逼下去，只怕會有憾事發生，「所以大家差不多就好，該責備就責備。」要大家別再逼黃子佼。沒想到白冰冰的發言遭到網友炎上，「請問你會擔心陳進興嗎」、「還有臉護航黃子佼啊」認為她在護航黃子佼。

▲白冰冰5月13日母親節前夕將在高雄流行音樂中心的藍寶石歌廳秀開唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲白冰冰發文澄清自己「沒有要為任何人說話」。（圖／高雄流行音樂中心提供）
白冰冰昨日在臉書上發文澄清，強調自己沒有在護航誰，「針對今天的報導，我的原意並不是在為任何人說話，我絕對認同犯錯之人所鑄成的錯事，必須為他所做的行為負責，不僅得接受社會的輿論，司法也不會放過他！我並非替任何有錯之人辯解，若有用詞不當之處，也請大家見諒。」

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