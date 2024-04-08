今日來講股／製造業不畏強震！分析師：AI主力沒跑、看520概念股

蘋果退出汽車、手錶螢幕2研發計畫　謝金河：蘋果好日子不多了

▲傳出蘋果將結束汽車、螢幕開發計畫，並裁員逾600名員工。（圖／擷取自Pixabay）
▲傳出蘋果將結束汽車、螢幕開發計畫，並裁員逾600名員工。（圖／擷取自Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

蘋果近幾年雖然還是有推出新款iPhone、MAC、iPad、Apple Watch等產品，不過總是會被消費者嫌棄不夠有新意，最新又傳出，蘋果恐怕會終止汽車（Apple Car）和智慧手錶顯示螢幕Micro LED項目，甚至還因此解雇了600多名員工。

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根據蘋果提交給美國加州就業發展部的文件顯示，他們解雇了600多名員工，根據外媒《彭博》報導，蘋果公司向加州提交了8份單獨的報告以遵守工人調整和再培訓通知的要求。由於公司必須向受裁員的當地州政府提交報告，以此顯示。而在這次裁員中，有87人在一個與蘋果進行下一代智慧手錶顯示螢幕開發的秘密工廠所在地相同，其他人則位於與蘋果汽車專案相關的廠房相同，此外，蘋果位於加州聖克拉拉的主要和汽車相關的辦公室有371名員工被解雇，另外有數十名在各個附屬辦公室的員工也受到影響。一些蘋果汽車部門的員工被調往其他團隊，例如人工智慧或家用機器人。也因此市場開始推測，蘋果恐怕會終止汽車（Apple Car）和智慧手錶顯示螢幕Micro LED項目。

蘋果現在面臨裁員窘境，財信傳媒理事長謝金河在臉書上發文，他引用美國華爾街日報最近把去年股價表現突出，今年欲振乏力的三家公司，從科技七雄中剔除，只留下微軟、Amazon、Meta、及Nvidia。今年股價下跌逾30%的Tesla優先被除名，這還包括天王巨星蘋果，及Google。

蘋果今年股價已經下跌超過8.5%，跟頻頻創高的美股好像處在不同世界。謝金河認為，長期以來都是市值之王的蘋果，現在正面臨空前考驗，目前蘋果市值2.629兆美元，Nvidia是2.259兆美元，雙方差距只有3700億美元，也許在今年不久，Nvidia市值可能打敗蘋果，到時候庫克的去留？可能會是熱門話題。

再加上前陣子庫克的中國行，並沒有為蘋果股價加分，反而讓蘋果股價繼續下跌。這代表市場期待的是蘋果在未來創新研發，而不是一直在削減成本的供應鏈上打轉。蘋果在造車失利後，市場更期待蘋果在AI的應用上帶來更巨大的革命，但庫克顯然沒有能夠滿足市場需求。

另一端，蘋果在中國市場正遭到Oppo，Vivo，榮耀，華為，小米的夾擊，尤其華為重新進入高階手機市場，蘋果在中國市佔率正快速下降。庫克努力鞏固中國市場，收到效果十分有限。如果蘋果也像Tesla那樣，變成「沒有增長的增長企業」，本益比壓縮，如果巴菲特的柏克夏持股再加大賣壓，蘋果的壓力會更大。

這也讓謝金河想到崔顥的黃鶴樓：昔人已乘黃鶴去⋯⋯蘋果好日子恐怕不多了！

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