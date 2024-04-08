蘋果退出汽車、手錶螢幕2研發計畫　謝金河：蘋果好日子不多了

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蘋果現在面臨裁員窘境，財信傳媒理事長謝金河在臉書上發文，他引用美國華爾街日報最近把去年股價表現突出，今年欲振乏力的三家公司，從科技七雄中剔除，只留下微軟、Amazon、Meta、及Nvidia。今年股價下跌逾30%的Tesla優先被除名，這還包括天王巨星蘋果，及Google。
蘋果今年股價已經下跌超過8.5%，跟頻頻創高的美股好像處在不同世界。謝金河認為，長期以來都是市值之王的蘋果，現在正面臨空前考驗，目前蘋果市值2.629兆美元，Nvidia是2.259兆美元，雙方差距只有3700億美元，也許在今年不久，Nvidia市值可能打敗蘋果，到時候庫克的去留？可能會是熱門話題。
再加上前陣子庫克的中國行，並沒有為蘋果股價加分，反而讓蘋果股價繼續下跌。這代表市場期待的是蘋果在未來創新研發，而不是一直在削減成本的供應鏈上打轉。蘋果在造車失利後，市場更期待蘋果在AI的應用上帶來更巨大的革命，但庫克顯然沒有能夠滿足市場需求。
另一端，蘋果在中國市場正遭到Oppo，Vivo，榮耀，華為，小米的夾擊，尤其華為重新進入高階手機市場，蘋果在中國市佔率正快速下降。庫克努力鞏固中國市場，收到效果十分有限。如果蘋果也像Tesla那樣，變成「沒有增長的增長企業」，本益比壓縮，如果巴菲特的柏克夏持股再加大賣壓，蘋果的壓力會更大。
這也讓謝金河想到崔顥的黃鶴樓：昔人已乘黃鶴去⋯⋯蘋果好日子恐怕不多了！