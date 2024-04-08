「女神」李多慧大雨中熱舞慘摔跤 黃揚明點名大巨蛋：考驗剛開始
資深媒體人黃揚明是名嘴圈內的資深棒球迷，不僅時常到場觀看球賽，也熱愛欣賞啦啦隊的表演，更是李多慧的頭號粉絲，時常發布她的消息。日前李多慧所屬味全龍隊敗給統一獅隊，他還直指是因為李多慧大雨中摔跤導致。他也點名剛啟用卻連傳漏水的台北大巨蛋，面臨龐大觀賽人數，考驗正要開始。
記者陳宜加／台北報導
中職例行賽味全龍6日在天母主場迎戰統一獅，本土王牌徐若熙生涯首度挨轟，被林安可敲出陽春砲，主投3.2局被敲3安打失掉4分（3分責失），吞下本季第一敗，反觀統一先發林詔恩繳出5局無失分好投，收穫職棒生涯首勝，最終統一獅4：3險勝味全龍，取得開季5連勝。
黃揚明昨晚在臉書發文，表示李多慧跌倒之後，味全連掉3分.....幸好沒大礙，中場還是繼續獨舞表演。
黃揚明也說，目前中職共進行18場比賽，總觀眾人數21萬6848人，平均每場1萬2047人。大巨蛋7場觀眾均破萬，共湧入13萬2191人，平均每場1萬8884人。接下來才是本季考驗的開始。
大巨蛋日前因場外暴雨，場內又發生漏水情況，球迷甚至要撐傘看球賽。經遠雄初步檢修，為屋頂天溝管線轉折接縫，因為下雨溢水，管線固有縫隙為伸縮縫，在設計上轉接角度不良，所以造成反饋溢水。一般建物是在拿到使照3個月到半年檢修後點交，但巨蛋體育館在拿到使照後，即面臨大量體使用。