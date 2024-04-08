今永昇太真的超威！三振大谷翔平 4局又飆3K助小熊以8:1擊敗道奇
今永昇太還是超猛！芝加哥小熊隊今（8）日出戰洛杉磯道奇，日籍好手今永昇太掛帥主投，他4局先發無失分，被打2安打，3次奪三振，好投卻因為下雨，所以被迫無緣勝投，但他跟同鄉好手大谷翔平對決，都讓大谷無功而返，甚至還用速球三振他，今永昇太獲得小熊隊隊友火力掩護，退場時，小熊隊已經拿下7分，所以他只要再投1局就有勝投資格，但因雨中斷2小時50分，最終小熊隊以8:1獲勝。
記者吳政紘/綜合報導
今永昇太上次先發就是小熊隊主場開幕戰，他當時6局狂飆9次三振，還一度投出5.2局無安打演出，表現十分驚人，首戰就奪首勝。
今天對上大谷，今永昇太依舊威力十足，首局以151公里快速直球正面跟大谷對決，並讓他三振出局，之後他3局再度跟大谷對戰，再度用直球對決，讓大谷敲出三壘方向飛球出局。
因為下雨，今永昇太並未在5局上出賽，因此他主投4局只用43球，還有3次奪三振，本季第二勝還要再等等。今永昇太出賽2場，目前防禦率還是完美的0。
小熊隊日籍好手鈴木誠也，這場比賽並未敲安，目前32打數10安打，2轟，11打點，打擊率3成13。
不過大谷翔平在前兩打席熄火後，他在6局敲出右外野三壘安打上壘，是他本季首支三壘安打，加上8局他又敲出中外野二壘安打，幫助道奇隊拿下首分，打擊率來到3成20。連續4場都有敲安。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁