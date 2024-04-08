2024行事曆「今年連假剩1個」！9個月都不用補班　請假攻略一次看

行政院「中秋連假也刪」挨轟矯枉過正！下半年這神招4節日爽休9天

▲清明連假結束，許多上班族哀嚎，這代表2024上半年較長連假已經過完，下半年只剩端午節3天自然連假。（示意圖／擷取自pexels）
▲清明連假結束，許多上班族哀嚎，這代表2024上半年較長連假已經過完，下半年只剩端午節3天自然連假。（示意圖／擷取自pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

清明連假結束，許多上班族哀嚎，這代表2024上半年較長連假已經過完，下半年只剩端午節3天自然連假，根本難以撐到明年，甚至有人轟行政院「矯枉過正」。事實上，不用怕多天連假消失，IG粉專「蜜蜂爹」曾分享2024年請假最強攻略，就算只放1天國定假日，也可以利用週末假日及請假來延長至9天連假。 

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該名網友6日在PTT發文，表示這次清明連假四天結束之後，今年較長的連假就都沒了，讓他忍不住感嘆「下半年都沒什麼國定假，遙遠的以前還可以期待一下12月的」，對於連假結束相當不捨。 

貼文曝光後，不少人直言，「沒辦法，大家都不喜歡禮拜六上班」、「去年反應完，今年就沒有了，但不知道到時有沒有人會後悔說要改回來」。也有人開轟「矯枉過正，三大節日中秋節沒連假，這些公務人員真的讓人無言」、「大家有意見的話，明年可能會挑重要的放連假也說不定」。 

▲2024年行事曆重要事蹟一文看懂，在清明連假結束之後，今年剩下端午節連假3天，9個月都沒有補班日。（圖／記者張嘉哲攝）
▲2024年極少補班日，但也有不少連假因此消失，不少人轟行政院「矯枉過正」。（圖／記者張嘉哲攝）
2024請假最強攻略快看！自行延長連假神招

事實上，2024下半年「多天連假」僅剩端午節，為3天的自然連續假期。雖然過完了清明連假，不過IG粉專「蜜蜂爹」曾分享2024年請假最強攻略，即使只有放1天國定假日，也能透過妥善運用週末假日及請假，來自動升級成多天連假，最狂可以一口氣休9天。 

勞動節（5/1）請4天休9天：原定1天假，多請4/29、4/30、5/2、5/3就能休9天。  

端午節（6/10）請4天休9天：原定3天假，多請6/11～6/14就能休9天。    

中秋節（9/17）請4天休9天：原定1天假，多請9/16、9/18～9/20就能休9天。    

雙十節（10/10）請4天休9天：原定1天假，多請10/7～10/9、10/11就能休9天。 

▲IG粉專「蜜蜂爹」分享2024年請假最強攻略，只要好好運用國定假日及休假，就能讓連假全變9天。（圖／IG＠beerich168授權提供）
▲IG粉專「蜜蜂爹」分享2024年請假最強攻略，只要好好運用國定假日及休假，就能讓連假全變9天。（圖／IG＠beerich168授權提供）

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