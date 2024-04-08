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大谷翔平手感發燙！連4場比賽都敲雙安　打下道奇隊唯一分數

▲大谷翔平單場雙安，連續4戰雙安，可惜對今永昇太都並未有表現。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平單場雙安，連續4戰雙安，可惜對今永昇太都並未有表現。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平連續4場敲雙安！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（8）日出戰芝加哥小熊隊，小熊推出今永昇太先發，對上大谷翔平，兩人對決2次都是大谷落敗，而大谷翔平也沒有放棄，他在6局敲出本季首度三壘安打，又在8局敲出中外野深遠二壘安打，幫球隊破蛋，道奇終場雖然以1:8輸球，但大谷翔平表現仍十分優異，連續4戰都有雙安演出，並且打擊率高達3成20，道奇隊之後將前往雙城隊主場應戰。

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大谷翔平來到中部芝加哥城市，手感依舊保持不錯，連續4場比賽都有雙安，而他在前2打席都被今永昇太封鎖，不但被三振出局，大谷翔平3局還敲出三壘飛球被接殺，對戰今永可是一籌莫展。

不過大谷在2打席後，以及因雨延賽2小時50分，手感又似乎回溫，6局上他面對Mark Leiter Jr.，大谷擊出右中外野的三壘安打，看到有機會，大谷一口氣跑上三壘，這是他本季首度三壘安打。

▲大谷翔平單場雙安，打擊率升到3成20。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平單場雙安，打擊率升到3成20。（圖／美聯社／達志影像）
等不到隊友火力支援，大谷在8局上再度發威，8局Mookie Betts先獲保送上壘，大谷翔平面對Daniel Palencia156公里內角球，一棒敲出中外野二壘安打，大谷翔平終於打回全隊首分，現場球迷也一片歡呼。

總計今天大谷翔平表現：

第一打席：三振

第二打席：三壘飛球出局

第三打席：三壘安打

第四打席：二壘安打

大谷翔平本季成績：打擊率.320 全壘打2轟 OPS.944

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