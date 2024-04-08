韓國瑜變身立院新「公道伯」 藍委怒：在野這麼久還不學民進黨？
新國會開議2個多月，在3黨均不過半的狀況下，立法院烽火連天，從重大法案到時事議題，藍綠白攻防不斷，其中，立法院長韓國瑜一舉一動格外受人關注。根據《鏡週刊》報導，大走中立路線的韓國瑜，儼然成為新「公道伯」，不但未加入國民黨團群組，他重用的祕書長周萬來也多次跟藍委唱反調，引來黨內不滿，砲火全開「不幫忙就算了，請他們立法院的人不要扯後腿。」「怎麼在野這麼久了還不懂得學習民進黨的長處？」
記者陳宜加／台北報導
根據《鏡週刊》報導，重返政治制高點的韓國瑜，不復以往犀利幽默，刻意收起以往金句連發的幽默風格，政治性格丕變，但主持議事維持公正不偏頗，使得斬獲近半席次的藍營未討到太多便宜。相較於2個月前韓順利出任院長，藍委充滿振奮與期待，如今黨團內部氛圍卻出現微妙轉變，對韓的抱怨大於讚賞。
根據《鏡週刊》報導，新一屆國會剛開議沒多久，藍營一口氣增加15席，躍居國會最大黨，委員們當然磨刀霍霍，加上過去人數居弱勢時，一再被綠營輾壓，甚至曲解議事規則，以「一事不二議」封殺藍營提案，行政官員對立委索取問政資料也愛理不理，「如今藍營在立法院當家做主了，結果議事攻防仍處處受掣肘，形成『綠能我不能』，大家當然有怨言。」
根據《鏡週刊》報導，國民黨立委陳玉珍日前在黨內群組砲火全開，更直接點名由韓任命的祕書長周萬來，在對藍營法案提出評論前，竟未事先參考藍委主張，說出來的話幾乎都是民進黨想聽的，「不幫忙就算了，請他們立法院的人不要扯後腿。」
根據《鏡週刊》報導，陳玉珍還強調，韓國瑜、周萬來不該用公正、中立這類詞語來騙人，尤其過去民進黨完全執政是怎樣對待國民黨？立法院職員不該活在象牙塔，「怎麼在野這麼久了還不懂得學習民進黨的長處？」一番激昂陳詞，旋即獲得新科立委徐巧芯等人支持。