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黃子佼又涉嫌性侵！吹哨者網紅爆「陸續有受害者聯絡我」轉交警方

 ▲黃子佼又涉嫌性侵，吹哨者網紅爆「陸續有受害者聯絡我」，已將受害者轉交警方。（圖／中天提供）
 ▲黃子佼又涉嫌性侵，吹哨者網紅爆「陸續有受害者聯絡我」，已將受害者轉交警方。（圖／中天提供）

記者薛羽彤詹鎰睿／綜合報導

黃子佼近日被爆出長期購買偷拍影片，昨（7）日又被去年揭發他Metoo事件的吹哨者網紅Zofia，接獲受害者「K小姐」爆料，控訴他2006年以拍攝藝術照名義騙她到工作室，對她性侵得逞。Zofia也透露開始陸續接獲多名受害者爆料，目前都已轉交給警方，也呼籲大家千萬別肉搜她們。對此，《NOWnews今日新聞》詢問黃子佼和經紀人，都沒得到回應。

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Zofia昨日在臉書上發文，透露她接獲受害者K小姐爆料，控訴黃子佼2006年將只有17歲的她拐騙到工作室，趁機性侵得逞。Zofia發文二度莫名被刪除，直到第三次才成功發文，目前有不少名人以及網友紛紛截圖備份文章內容，幫忙聲援K小姐。

▲2023金片子大賽代言人黃子佼。（圖／台北市電影委員會提供）
▲黃子佼被爆2006年曾對「K小姐」性侵得逞。（圖／台北市電影委員會提供）
Zofia表示，自己發了這篇文章後，陸續收到不少受害者的私信，「你們不要怕，私訊我，我給你警察的聯絡方式。不用公開，可以直接跟警方聯繫。」Zofia也呼籲大家不要肉搜受害者，「替人發聲這件事情不是蹭流量，反而很危險，我發文出來是要負責的。為什麼受害者不敢自己說，因為怕被肉搜、怕被網爆，她們把我當成浮木，難道我能棄他們於不顧嗎？」現在她已將受害者轉交給警方處理。

▲Zofia將受害者轉交給警方處理。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）
▲Zofia已將聯繫她的受害者，轉交給警方處理。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）
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