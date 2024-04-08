黃子佼又涉嫌性侵！吹哨者網紅爆「陸續有受害者聯絡我」轉交警方

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Zofia表示，自己發了這篇文章後，陸續收到不少受害者的私信，「你們不要怕，私訊我，我給你警察的聯絡方式。不用公開，可以直接跟警方聯繫。」Zofia也呼籲大家不要肉搜受害者，「替人發聲這件事情不是蹭流量，反而很危險，我發文出來是要負責的。為什麼受害者不敢自己說，因為怕被肉搜、怕被網爆，她們把我當成浮木，難道我能棄他們於不顧嗎？」現在她已將受害者轉交給警方處理。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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