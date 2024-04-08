NBA／勇士決定讓Curry輪休！排名難再提升　西區前10只剩最後一席

女柯瑞Clark轟30分無用！南卡87：75愛荷華　全勝奪NCAA女籃冠軍

▲NCAA女籃冠軍戰，南卡羅來納擊敗愛荷華大學，以38勝0敗完美戰績奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲NCAA女籃冠軍戰，南卡羅來納擊敗愛荷華大學，以38勝0敗完美戰績奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NCAA女籃全國冠軍戰今（8）日由本季37勝0敗的南卡羅來納大學（簡稱：南卡），對上「女柯瑞」 Caitlin Clark領軍的愛荷華大學，經過一年的時間，Dawn Staley帶領南卡完成復仇，克服雙位數落後，終場以87：75擊敗愛荷華大學，以38勝0敗完美戰績奪冠，成為自2016年以來第一支不敗的冠軍隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於愛荷華大學來說，這次冠軍戰的失利，代表著他們連續第二年在NCAA女籃冠軍賽吞敗，繼去年輸給路易斯安那州立大學 之後，今年不敵南卡羅來納大學，再度與冠軍失之交臂。

「女柯瑞」Caitlin Clark 在第一節打破兩項紀錄

此戰愛荷華大學取得完美的開局，打出一波 10：0 的攻勢，Kate Martin迅速拿下5分，在Sydney Affolter上籃得分後，Clark接管了比賽，連續為愛荷華大學拿下13分，並在第一次暫停時，飆進一顆中線附近的三分球，幫助愛荷華以20：9大幅領先南卡。

儘管南卡開賽就面臨11分的落後，也是本賽季所面臨的最大落後，第一節打完愛荷華領先7分，而Clark在首節轟下18分，成為NCAA女籃錦標賽歷史得分王，同時打破冠軍賽單節得分紀錄。

南卡羅來納大學在第二節開始追分，Te-Hina Paopao投進個人本場比賽的第3顆三分球，然後Raven Johnson抄截後，在半場結束時上籃得分，南卡帶著49：46領先進入中場休息。

南卡在下半場接管了比賽，第三節打出一波9：2攻勢，Bree Hall和Tessa Johnson投進關鍵三分，幫助南卡取得11分領先，不僅克服開局的雙位數落後，還創下本場比賽最大的領先優勢。

▲主帥Dawn Staley帶領南卡完成復仇，成為自2016年以來第一支不敗的冠軍隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲主帥Dawn Staley帶領南卡完成復仇，成為自2016年以來第一支不敗的冠軍隊。（圖／美聯社／達志影像）
就在南卡以為要輕鬆取勝時，Clark飆進一顆大號三分球，接著Gabbie Marshall也投進三分，愛荷華大學回敬一波8：0攻勢，雙方分差縮小到只有6分。不過，南卡很快又拉開領先，不久之後再次將領先擴大到兩位數，而愛荷華大學進攻也當機，最終南卡就以12分之差奪冠。

「女柯瑞」Clark將投入WNBA選秀

此戰Clark28投10中，砍進5顆三分球，轟下30分，並有8個籃板和5次助攻，在輸掉NCAA女籃冠軍戰後，她將把目標放向WNBA選秀會。Clark 戰功彪炳，不僅是NCAA女籃球歷史上得分王，連續2年拿下年度最佳球員殊榮，還帶領愛荷華大學連3年贏得十大聯盟冠軍，並連續2年率隊殺進NCAA女籃全國冠軍戰。

此外，過去兩場愛荷華大學的比賽皆打破了全國收視紀錄，她們在四強賽擊敗康乃狄克大學，吸引了1420萬觀眾，成為史上收視最高的女子大學籃球比賽。

▲「女柯瑞」Caitlin Clark下一步將投入WNBA選秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲「女柯瑞」Caitlin Clark下一步將投入WNBA選秀。（圖／美聯社／達志影像）

「小姚明」周志豪砍20分12板！普渡大學63：50打進NCAA男籃冠軍戰

NCAA「坦克中鋒」對決下個姚明！周志豪領軍普渡迎擊黑馬北卡州大

Caitlin Clark率愛荷華大學闖NCAA女籃冠軍戰　與37勝0敗南卡爭冠

NCAA最終4強！衛冕軍康乃狄克、黑馬北卡州大　還有這2隊渴嚐首冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞