女柯瑞Clark轟30分無用！南卡87：75愛荷華　全勝奪NCAA女籃冠軍

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「女柯瑞」Caitlin Clark 在第一節打破兩項紀錄
此戰愛荷華大學取得完美的開局，打出一波 10：0 的攻勢，Kate Martin迅速拿下5分，在Sydney Affolter上籃得分後，Clark接管了比賽，連續為愛荷華大學拿下13分，並在第一次暫停時，飆進一顆中線附近的三分球，幫助愛荷華以20：9大幅領先南卡。
儘管南卡開賽就面臨11分的落後，也是本賽季所面臨的最大落後，第一節打完愛荷華領先7分，而Clark在首節轟下18分，成為NCAA女籃錦標賽歷史得分王，同時打破冠軍賽單節得分紀錄。
南卡羅來納大學在第二節開始追分，Te-Hina Paopao投進個人本場比賽的第3顆三分球，然後Raven Johnson抄截後，在半場結束時上籃得分，南卡帶著49：46領先進入中場休息。
南卡在下半場接管了比賽，第三節打出一波9：2攻勢，Bree Hall和Tessa Johnson投進關鍵三分，幫助南卡取得11分領先，不僅克服開局的雙位數落後，還創下本場比賽最大的領先優勢。
就在南卡以為要輕鬆取勝時，Clark飆進一顆大號三分球，接著Gabbie Marshall也投進三分，愛荷華大學回敬一波8：0攻勢，雙方分差縮小到只有6分。不過，南卡很快又拉開領先，不久之後再次將領先擴大到兩位數，而愛荷華大學進攻也當機，最終南卡就以12分之差奪冠。
「女柯瑞」Clark將投入WNBA選秀
此戰Clark28投10中，砍進5顆三分球，轟下30分，並有8個籃板和5次助攻，在輸掉NCAA女籃冠軍戰後，她將把目標放向WNBA選秀會。Clark 戰功彪炳，不僅是NCAA女籃球歷史上得分王，連續2年拿下年度最佳球員殊榮，還帶領愛荷華大學連3年贏得十大聯盟冠軍，並連續2年率隊殺進NCAA女籃全國冠軍戰。
此外，過去兩場愛荷華大學的比賽皆打破了全國收視紀錄，她們在四強賽擊敗康乃狄克大學，吸引了1420萬觀眾，成為史上收視最高的女子大學籃球比賽。