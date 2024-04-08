NBA／火箭136:147輸獨行俠！Irving狂砍48分 勇士拿下附加賽門票
NBA休士頓火箭為了進到附加賽，在先前比賽急起直追拿下11連勝，一度差點超車金州勇士，但在11連勝後近期更是苦吞4連敗，其中火箭在今（8）日「德州內戰」以136:147不敵達拉斯獨行俠後，不但苦吞5連敗，也同時確定被淘汰，將最後一張附加賽門票給了勇士。此戰獨行俠Kyrie Irving砍下全場最高的48分、7籃板、2助攻，表現最為突出。
記者張志宇/綜合報導
本場雙方勢均力敵，獨行俠在正規時間打完前，靠著Dante Exum壓哨三分追平，雙方以129:129進入延長賽，來到延長賽火箭氣力放盡，遭到獨行俠P.J. Washington與Kyrie Irving，單節分別拿下8分與6分的帶領下，終場就以136：147不敵獨行俠。
火箭在昨（7）日輸球後與勇士的勝差擴大至4場，在今日輸球後，讓火箭與勇士的勝差來到4.5場，代表火箭就算在剩下4場比賽中全贏，仍無法拉近與勇士的勝差，也代表火箭確定在本賽季被淘汰，無緣晉級季後賽與附加賽。
本場比賽獨行俠球星Kyrie Irving認為Luka Doncic是致勝功臣，並表示，「我們感受到火箭強大的氣場，他們拼戰到最後一刻，但我們也是，Luka Doncic為這場比賽付出了所有，我知道他累壞了，他為比賽奉獻出了一切。」
此戰獨行俠Kyrie Irving砍下全場最高的48分、7籃板、2助攻，Luka Doncic則是拿下37分、12助攻、9籃板的準大三元表現；火箭Dillon Brooks攻下29分為全隊最高，Fred VanVleet拿下24分、12助攻，Jalen Green砍進21分、8助攻、6籃板。