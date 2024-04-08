王品疑爆食物中毒、2門市暫停業 早盤股價軟腳重摔逾4%
王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，疑似傳出4月3日食物中毒事件，王品7日指出兩家門店已經在4月6日停業，直到查明原因，並指出公司有投保產品責任險及公共意外險，待查明原因依合約作業。王品今（8）日股價軟腳重摔，早盤王品跌10.5元，來到231.5元，跌幅4%以上。
記者許家禎／台北報導
王品集團位於台北市西門町的「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋，位於同一棟綜合商業大樓，疑傳出4月3日食物中毒事件。台北市衛生局4月6日晚間證實5日接獲醫院通報，共5人出現嘔吐、腹瀉等身體不適情形而就醫，已前往初瓦餐廳現場稽查，髒亂廚房照曝光，發現廚餘區、烤台、油炸機等環境不潔，食材沒有標示分裝日期等缺失，要求在4月8日以前改善。而Google評論也被狂刷1星負評，疑似是近日受害的苦主們紛紛抱怨慘況。
為此，王品7日重訊指出，初瓦捷運西門店及嚮辣捷運西門店兩家門店已經在4月6日停業，直到查明原因，並指出公司有投保產品責任險及公共意外險，待查明原因依合約作業。王品表示，公司已經兩度進行餐廳全面清消，並要求所在大樓清洗水塔。公司遵循衛生局的建議，儘速完成環境改善措施，對於本次事件，王品集團致上最誠摯歉意。