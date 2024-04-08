今日來講股／製造業不畏強震！分析師：AI主力沒跑、看520概念股

王品疑爆食物中毒、2門市暫停業　早盤股價軟腳重摔逾4%

▲王品集團初瓦、嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，傳出食物中毒事件。王品集團道歉並提出5大聲明全文曝光，強調確認「將等到檢驗報告出爐，確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品集團初瓦、嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，傳出食物中毒事件。王品集團道歉並提出5大聲明全文曝光，強調確認「將等到檢驗報告出爐，確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者許家禎／台北報導

王品集團旗下「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，疑似傳出4月3日食物中毒事件，王品7日指出兩家門店已經在4月6日停業，直到查明原因，並指出公司有投保產品責任險及公共意外險，待查明原因依合約作業。王品今（8）日股價軟腳重摔，早盤王品跌10.5元，來到231.5元，跌幅4%以上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王品集團位於台北市西門町的「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋，位於同一棟綜合商業大樓，疑傳出4月3日食物中毒事件。台北市衛生局4月6日晚間證實5日接獲醫院通報，共5人出現嘔吐、腹瀉等身體不適情形而就醫，已前往初瓦餐廳現場稽查，髒亂廚房照曝光，發現廚餘區、烤台、油炸機等環境不潔，食材沒有標示分裝日期等缺失，要求在4月8日以前改善。而Google評論也被狂刷1星負評，疑似是近日受害的苦主們紛紛抱怨慘況。

為此，王品7日重訊指出，初瓦捷運西門店及嚮辣捷運西門店兩家門店已經在4月6日停業，直到查明原因，並指出公司有投保產品責任險及公共意外險，待查明原因依合約作業。王品表示，公司已經兩度進行餐廳全面清消，並要求所在大樓清洗水塔。公司遵循衛生局的建議，儘速完成環境改善措施，對於本次事件，王品集團致上最誠摯歉意。

王品嚮辣西門店停業！台北剩1門市「生意一樣好」 店員說法曝光

王品集團道歉！「5大聲明」全文曝光　初瓦、嚮辣停業至查明原因

2000人搶先卡位！估王品股東會紀念品　將「比照去年」價值3000元

EPS 16.79元創紀錄！王品股利「史上最高」　去年營收223億

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞