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張小燕公司偷刪文！黃子佼反駁「僅有7部偷拍片」置頂律師函消失

▲張小燕（右）公司被抓包偷刪文！黃子佼強調「僅有7部偷拍片」，大鵬傳播將律師函置頂粉專，如今已消失。（圖／張小燕臉書）
▲張小燕（右）公司被抓包偷刪文！黃子佼強調「僅有7部偷拍片」，大鵬傳播將律師函置頂粉專，如今已消失。（圖／張小燕臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

黃子佼去年被爆出涉及性騷擾，3日因罪證不足不予起訴。如今又被檢方爆出他購買7部「偷拍未成年少女影片」的證據，起初因有媒體寫到「4TB硬碟裡裝上百部性交影像」，4日他透過經紀公司、張小燕成立的大鵬傳播特別發律師函給媒體，強調未成年少女的偷拍影片是7部，並非上百部。昨（7）日大鵬傳播的臉書粉專被發現，悄悄刪除律師函，只留下聲明文，網友怒酸「有空刪文，沒空大義滅親欸」。

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▲張小燕近年較少拋頭露面。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼的經紀公司「大鵬傳播」由張小燕一手成立。（圖／NOWnews資料照）
黃子佼被檢方爆出購買偷拍影片多年，最初有媒體寫到「4TB硬碟裡裝上百部性交影像」，黃子佼立刻透過經紀公司大鵬傳播，寄出律師函給媒體，特地強調只有「7部」有未成年少女裸露內容，非上百部，警告媒體修正內容，否則將揚言提告。律師函曝光後，引起眾怒，大鵬傳播還將律師函置頂在粉絲專頁，昨日卻被發現已悄悄刪文律師函內容，只留下簡短版的聲明文。

▲《未來少女》黃子佼睽違已久，再次和詹仁雄合作。（圖／大鵬傳播提供）
▲黃子佼一度為偷拍影片數量，發出律師函警告媒體。（圖／大鵬傳播提供）
大鵬傳播由張小燕成立，黃子佼16歲就簽進她的公司，師徒倆感情深厚。大鵬傳播被發現悄悄刪文，連老闆張小燕也跟著被炎上，「張小燕要繼續包庇黃子佼嗎？」、「小燕姐令人失望」、「請不要讓黃子佼再出現在螢光幕前，他不應該做公眾人物」、「張小燕是很令人敬重的長輩，對這件事情的處理卻令人失望」。

▲起初大鵬傳播還將律師函置頂，如今已看不到。（圖／大鵬傳播臉書）
▲起初大鵬傳播還將律師函置頂，如今已看不到。（圖／大鵬傳播臉書）
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