董至成離開《綜藝大集合》6年終於回歸！合體胡瓜自嘲小巨蛋等級
藝人董至成自2018年離開《綜藝大集合》到中國發展後，就再也沒回到節目過，讓許多老觀眾期盼有天能重新回歸繼續帶給大家歡笑。近日，董至成為宣傳單曲〈懂製成〉帥氣重返節目，不僅重現萬年老哏「假摔」，表演完後氣喘吁吁地說自己是比照小巨蛋演唱會的等級，讓老搭檔胡瓜哭笑不得。
記者詹鎰睿／綜合報導
《綜藝大集合》日前來到台中烏日的玉闕朝仁宮玩遊戲，正當大家一同邀請遊戲盟主時，竟跑來一輛加長型的大貨車緩緩開進錄影現場，原來是董至成帶著新單曲〈懂製成〉來宣傳，而經典遊戲「一炮三響」的遊戲盟主正是他，讓大家不敢置信紛紛綜藝摔。
當大貨車開啟側門就看到董至成開始唱跳，一下樓梯還使出以前在節目萬年老哏「假摔」進場，一連串的表演後氣喘吁吁，也讓胡瓜忍不住詢問：「你沒幹嘛怎麼也那麼喘？」這讓董至成尷尬地說，「我是比照小巨蛋演唱會等級表演啊！」讓胡瓜苦笑不得。不過董至成立刻展現「一炮三響」的真正實力，成功戰勝才剛贏得比賽冠軍的藍波，讓藝人們親眼見到董至成只擅長這一個遊戲，果然名不虛傳。
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