首度對決大谷翔平「完美壓制」飆K！今永昇太謙虛回應：只是碰巧
MLB芝加哥小熊在今（8）日以8:1擊敗大谷翔平領軍的洛杉磯道奇，小熊日籍先發今永昇太表現亮眼，但因雨勢攪局僅投4局就退場，其中兩度對決大谷翔平都完美解決，更賞給大谷一次三振，賽後今永昇太也談到自己的表現，「今天是碰巧壓制住！會努力維持現在的好狀態。」
記者張志宇/綜合報導
本場今永昇太主投4局僅被敲出2安，並送出3次三振，更在1局上首度對決大谷翔平時，以本場最速94.4英里（約152公里）內角直球三振對手，第2打席對決大谷翔平時，同樣以一顆內角高的球路，讓大谷翔平擊出三壘飛球出局，但最終因雨勢攪局，今永昇太本場僅投4局就退場。
談到對決大谷翔平，賽後今永昇太透露，「在對決中，勝負只有一線之隔，或許那球三壘飛球出局，有可能會被擊成全壘打，只是碰巧壓制住了，自己會繼續維持現在的狀態。」
過去在日職今永昇太與大谷翔平並未對決過，今（8）日是雙方首度對決，對此今永昇太則直言，「當他站在打擊區時，他非常高大、很有氣勢，他的打擊真的很好，解決大谷翔平不一定能讓我建立自信，但我的目標，就是只想要健康投完整季。」
最後今永昇太談到了下一次的登板，「我只想專注在我該做好的事情，我還是會努力調整，將狀態保持在最好，再次專注以繳出最佳表現。」
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