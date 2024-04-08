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花蓮餘震不斷！觀光股倒一片　遠雄來早盤跌5%、晶華與雲品軟腳

▲太魯閣晶英酒店停業時間延長至4月30日。由於花蓮餘震不斷，今（8）日早盤相關觀光旅遊與餐飲股價倒一片，像是遠雄來大跌5%、晶華也跌4%以上。（圖／太魯閣晶英酒店提供）
▲太魯閣晶英酒店停業時間延長至4月30日。由於花蓮餘震不斷，今（8）日早盤相關觀光旅遊與餐飲股價倒一片，像是遠雄來大跌5%、晶華也跌4%以上。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

記者許家禎／台北報導

花蓮0403大地震，全台有感，且餘震不斷，根據中央氣象署資料顯示，自4月3日至今過去5天，餘震已經來到738次。原本清明連假期間，花蓮觀光旅宿與餐飲業者要大賺一波，但受到地震影響，蘇花高與台鐵一度中斷，再加上有些業者需要修復、餘震不斷，使觀光人潮大減，今（8）日早盤相關觀光旅遊與餐飲股價倒一片，像是遠雄來大跌5%、晶華也跌4%以上。

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今日早上又有地震！中央氣象署指出，清晨6時49分的地震芮氏規模4.8，最大震度出現在花蓮縣和平、宜蘭縣澳花為3級，而震度2級的地區有南投縣、新北市，震度1級地區為台中市、桃園市、新竹縣、台北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣。

花蓮0403大地震之後，大小餘震不斷，根據中央氣象署資料顯示，自4月3日至今過去5天，餘震已經來到738次，再加上有些花蓮業者因地震需要修繕，原本應該人潮滿滿的清明連假商機全泡湯，而今日台股大盤早盤漲逾140點，再創新高來到20483點，但觀光旅遊與餐飲股卻臉綠。

晶華旗下擁有太魯閣晶英酒店，地點位於這次震央的花蓮縣，晶華指出，目前集團旗下各酒店住宿的旅客和員工都平安，餐廳內有部分餐盤傾倒破裂，將停業時間延長至4月30日，除了以撤離旅客及員工為主要目標，同時將進行館內安全檢查，停業時也將全力協助處理旅客取消或延期訂房相關事宜。今日股價弱勢跌4.6%，來到213元。

而深耕花蓮的遠雄來，這次挺過大地震，但清明連假有9成旅客都改期，經過檢查遠雄悅來大飯店建築物安全無虞，目前正進行營業場域復原作業，提供旅人安全住宿場域。但地震餘震不斷，市場擔心恐會影響住宿人潮，今日股價也重摔5.5%，下殺到29.95元。

花蓮翰品酒店則因騎樓柱子爆裂鋼筋外露，結構已損，立即宣布停止營業。而同屬雲朗觀光集團的雲品早盤也跌2%，來到67.3元。另外，旅遊業雄獅、山富、易飛網跌幅也有1%上下。至於王品因疑似爆發食物中毒事件，2門市暫時停業，今日股價軟腳重摔，早盤跌10.5元，來到231.5元，跌幅4%以上。
 

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