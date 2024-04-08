花蓮餘震不斷！觀光股倒一片　遠雄來早盤跌5%、晶華與雲品軟腳

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花蓮0403大地震之後，大小餘震不斷，根據中央氣象署資料顯示，自4月3日至今過去5天，餘震已經來到738次，再加上有些花蓮業者因地震需要修繕，原本應該人潮滿滿的清明連假商機全泡湯，而今日台股大盤早盤漲逾140點，再創新高來到20483點，但觀光旅遊與餐飲股卻臉綠。
晶華旗下擁有太魯閣晶英酒店，地點位於這次震央的花蓮縣，晶華指出，目前集團旗下各酒店住宿的旅客和員工都平安，餐廳內有部分餐盤傾倒破裂，將停業時間延長至4月30日，除了以撤離旅客及員工為主要目標，同時將進行館內安全檢查，停業時也將全力協助處理旅客取消或延期訂房相關事宜。今日股價弱勢跌4.6%，來到213元。
而深耕花蓮的遠雄來，這次挺過大地震，但清明連假有9成旅客都改期，經過檢查遠雄悅來大飯店建築物安全無虞，目前正進行營業場域復原作業，提供旅人安全住宿場域。但地震餘震不斷，市場擔心恐會影響住宿人潮，今日股價也重摔5.5%，下殺到29.95元。
花蓮翰品酒店則因騎樓柱子爆裂鋼筋外露，結構已損，立即宣布停止營業。而同屬雲朗觀光集團的雲品早盤也跌2%，來到67.3元。另外，旅遊業雄獅、山富、易飛網跌幅也有1%上下。至於王品因疑似爆發食物中毒事件，2門市暫時停業，今日股價軟腳重摔，早盤跌10.5元，來到231.5元，跌幅4%以上。