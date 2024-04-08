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黃子佼挑年輕女伸魔爪！利菁節目早有貓膩　小鐘提醒1句片段瘋傳

▲知名主持人利菁過去一檔綜藝節目「鑽石夜總會」近日被挖出，小鐘哥曾經在來賓是大小姐時脫口說出「要小心黃子佼喔」。（圖/翻攝YouTube）
▲知名主持人利菁過去一檔綜藝節目「鑽石夜總會」近日被挖出，小鐘哥曾經在來賓是大小姐時脫口說出「要小心黃子佼喔」。（圖/翻攝YouTube）

記者張嘉哲/綜合報導

藝人黃子佼在去年身陷性騷風波之後，時隔10個月先是被爆出在「私房論壇」購買不法偷拍影片，其中7部有未成年少女受害內容，引起各界撻伐，隨後又被爆出性侵，黃子佼事件吹哨者網紅Zofia也代替受害者發文，並且表示除了該名K小姐之外，還有「其他受害陸續聯絡她」，讓黃子佼形象再度跌到谷底。然而，許多網友發現，黃子佼過去都專挑年輕女子伸出魔爪，挖出利菁過去主持的綜藝節目中，資深藝人小鐘就曾經脫口講出一句「要小心黃子佼」的話，片段在社群瘋傳。

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黃子佼事件吹哨者網紅Zofia近日在臉書代一名「K小姐」發聲，表示2006年時，黃子佼以拍照之名，邀約當時17歲的自己到內湖的住處，指控後來黃子佼要求脫掉泳裝上半身，最後被性侵得逞，在日後對她造成極大的創傷，經過諮商仍然無法擺脫當初的夢魘，認為最大的解藥應該是「黃先生的道歉」。而對於K小姐的指控，《NOWnews》詢問黃子佼以及經紀人都未取得回應。

隨著事件越演越烈，許多網紅藝人都出面抨擊黃子佼，外界發現黃子佼事件的受害者，有許多人都是「未成年」的年輕少女，包括在節目上脫序十指緊扣女童、偷親男童等行為，讓人揣想是否有「蘿莉控」的傾向。

▲黃子佼遭爆料靠山又大又穩，讓臉書網紅「德州媽媽」直言絕不能讓他回去復出，因為許多受害者還待在演藝圈。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼近日被爆出購買非法偷拍影片後，陸續又有人出面爆料他性侵疑雲，形象二度重創。（圖／NOWnews資料照）
利菁「鑽石夜總會」片段遭挖出瘋傳！小鐘脫口1句反應耐人尋味

然而網友近日挖出資深藝人、主持人利菁13年前的熱門綜藝節目「鑽石夜總會」，當時候是年僅6歲、8歲的童星「大小姐」來上節目，莉菁介紹大小姐時，也對她們的年齡感到驚呼，表示日本早安少女最小也是從12、13歲才開始培養，結果她們這個年就已經發片了，「而且真的是....小燕姐那個旗下藝人耶！你們還不趕快跪下」。

結果利菁話音剛落，坐在利菁旁邊的小鐘哥立刻補上一句「真的！要小心黃子佼喔」讓現場藝人全部笑成一片，隨後利菁立刻拉回主持表示「不要亂講啦！」並對大小姐說：「可以先看表演好不好？」而一旁的小鐘哥仍然笑個不停。

▲利菁在介紹大小姐是「小燕姐旗下藝人」時，小鐘哥立刻脫口而出「真的！要小心黃子佼喔」。（圖/翻攝YouTube）
▲利菁在介紹大小姐是「小燕姐旗下藝人」時，小鐘哥立刻脫口而出「真的！要小心黃子佼喔」。（圖/翻攝YouTube）
影片遭到瘋傳之後，不少網友紛紛回應「這個反應....怪到不行，如果說講小燕姐公司，要小心也是小心小燕姐，跟黃子佼什麼事」、「現在看來真的覺得，會不會演藝圈都知道他的事情」、「小鐘哥是不是明示暗示什麼呢？只有本人知道了」、「藝人們的反應也很怪.....正常應該會問說『為啥要小心黃子佼吧？』小燕姐公司立刻想到黃子佼，還要小心，why？」、「小鐘哥這句話真的太詭異了.....」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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