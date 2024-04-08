黃子佼挑年輕女伸魔爪！利菁節目早有貓膩　小鐘提醒1句片段瘋傳

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隨著事件越演越烈，許多網紅藝人都出面抨擊黃子佼，外界發現黃子佼事件的受害者，有許多人都是「未成年」的年輕少女，包括在節目上脫序十指緊扣女童、偷親男童等行為，讓人揣想是否有「蘿莉控」的傾向。
利菁「鑽石夜總會」片段遭挖出瘋傳！小鐘脫口1句反應耐人尋味
然而網友近日挖出資深藝人、主持人利菁13年前的熱門綜藝節目「鑽石夜總會」，當時候是年僅6歲、8歲的童星「大小姐」來上節目，莉菁介紹大小姐時，也對她們的年齡感到驚呼，表示日本早安少女最小也是從12、13歲才開始培養，結果她們這個年就已經發片了，「而且真的是....小燕姐那個旗下藝人耶！你們還不趕快跪下」。
結果利菁話音剛落，坐在利菁旁邊的小鐘哥立刻補上一句「真的！要小心黃子佼喔」讓現場藝人全部笑成一片，隨後利菁立刻拉回主持表示「不要亂講啦！」並對大小姐說：「可以先看表演好不好？」而一旁的小鐘哥仍然笑個不停。
影片遭到瘋傳之後，不少網友紛紛回應「這個反應....怪到不行，如果說講小燕姐公司，要小心也是小心小燕姐，跟黃子佼什麼事」、「現在看來真的覺得，會不會演藝圈都知道他的事情」、「小鐘哥是不是明示暗示什麼呢？只有本人知道了」、「藝人們的反應也很怪.....正常應該會問說『為啥要小心黃子佼吧？』小燕姐公司立刻想到黃子佼，還要小心，why？」、「小鐘哥這句話真的太詭異了.....」。
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