南亞林口廠連燒12小時！洪孟楷：「這3地區」民眾外出要注意
新北市泰山區的南亞塑膠林口二廠昨（7）日凌晨2點左右發生火災，新北、桃園兩市消防局出動上百車次水庫、消防車滅火，最後燃燒長達12小時才撲滅。針對此事件，立委洪孟楷表示，「共有超過150位消防、義消、醫護、公務人員持續守護，深深感謝。」
記者莊蕙如／台北報導
洪孟楷昨日針對南亞塑膠大火一案表示，夜裡還有超過150位消防、義消、醫護、公務人員持續守護，深深感謝。他說，悶燒近一整天的南亞工廠火災，是園區數十年以來最嚴重的大火。讓現場人員持續戒備、努力，超過19個小時的不間斷滅火，「感謝每一位英勇的第一線人員。」
洪孟愷提到，看著義消弟兄拿著過濾面罩，靠近火場不過十來分鐘，純白濾綿就變灰黑，可想而知在場弟兄的辛勞。也感謝慈濟師兄姐在第一時間也前往補給、供應，讓所有人員隨時能夠補充體力。
洪孟愷也強調，惡火無情，但不幸中的大幸是沒有人員傷亡。他也再次提醒泰山、林口、龜山 地區民眾，門窗緊閉、出外口罩記得戴上。新北環保局公務人員也於現場持續監控，掌握空氣品質的變化。
最後洪孟愷再次發表感謝，「感恩每一位讓台灣安居樂業的力量。天佑台灣、天佑中華民國！」