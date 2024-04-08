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快對身分證！姓名有「ㄏㄢˊ」爽吃5折韓式料理　豬肉湯飯新上市

▲4月北村豆腐家推出釜山豬肉湯飯、韓劇出鏡率最高的經典韓式菜包肉等新菜上市，號召民眾快對身分證，姓名有「ㄏㄢˊ」爽吃5折韓式料理；豆豆里DODOLI則進駐桃園機場第二航廈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲4月北村豆腐家推出釜山豬肉湯飯、韓劇出鏡率最高的經典韓式菜包肉等新菜上市，號召民眾快對身分證，姓名有「ㄏㄢˊ」爽吃5折韓式料理；豆豆里DODOLI則進駐桃園機場第二航廈。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

4月連假過後還是有美食優惠小確幸！北村豆腐家推出4道韓式料理新上市，開吃釜山豬肉湯飯、韓劇出鏡率最高的經典韓式菜包肉、阿珠嬤辣炒豬肉、黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲。號召民眾快對身分證，即日起至4月10日連續3天，姓名有「ㄏㄢˊ」爽吃5折韓式料理，划算優惠規則一次看。而桃園機場第二航廈則迎來唯一韓式料理專賣店「豆豆里DODOLI」開吃美式韓食豆腐鍋。

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韓食控注意了，北村豆腐家4月新菜上市寵客囉，去韓國釜山玩必造訪名氣響亮的豬肉湯飯一條街，北村豆腐家以豬大骨、豬腳肉熬製成膠質滿滿的雪白高湯，可以自由搭配豆瓣醬、韓國鹽漬蝦醬提味，再將白飯舀進湯中攪拌，全新「豬肉湯飯」吃得到濃郁鮮甜；韓劇出鏡率最高的「經典韓式菜包肉」，先以韓式醬料醃好帶皮豬五花、高溫鐵盤煎出誘人色澤，建議拿起生菜澎湃包入豬五花、韓式泡菜、黃豆芽和糯米椒，豪爽開吃。

▲北村豆腐家開吃釜山道地「豬肉湯飯」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲北村豆腐家開吃釜山道地「豬肉湯飯」398元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲對中身分證指定消費，可爽吃5折「經典韓式菜包肉」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲對中身分證指定消費，可爽吃5折「經典韓式菜包肉」。（圖／記者蕭涵云攝）
還原韓國上班族歐巴最愛的「阿珠嬤辣炒豬肉」，以韓式醬料搭配軟嫩豬梅花片，香甜小辣超下飯；呼應時下酸菜魚熱潮，北村豆腐家研發「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」，精選朝天椒、黃燈籠辣椒一起和豬骨燉煮，酸香微辣的滋味煮進牛五花及滑順嫩豆腐，創新吃法熱呼呼開動。

▲創新「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」，酸香微辣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲創新酸辣「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」358元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲下飯的「阿珠嬤辣炒豬肉」208元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲下飯的「阿珠嬤辣炒豬肉」208元。（圖／記者蕭涵云攝）
為歡慶新菜上市，北村豆腐家號召民眾快對身分證，4月8日起至4月10日連續3天，凡是姓名對中「ㄏㄢˊ」同音，包括「韓、寒、含、函、涵、汗」字都可以，到全台北村豆腐家用餐，可享「第二件半價」爽吃5折韓式料理優惠；點餐「釜山豬肉湯飯」加購「經典韓式菜包肉」只要129元（原價258元）；吃「黃金泡椒酸菜嫩豆腐煲」，加購濃郁牽絲的「黃金起司豆腐磚」只要94元；4月13日起官方APP還可用點數兌換「韓式菜包肉」加購券。

▲豆豆里DODOLI「海鮮豆腐鍋」360元。（圖／豆豆里DODOLI提供）
▲豆豆里DODOLI「海鮮豆腐鍋」360元。（圖／豆豆里DODOLI提供）
而「豆豆里DODOLI」則進駐桃園機場，成為第二航廈唯一韓式料理專賣店，首次跨出台北地區展開第四家分店，豆豆里DODOLI進駐二航C區4樓美食餐飲區，除了經典的美式韓食豆腐鍋，還搭配招牌迷你韓式煎餅、起司辣炒年糕、LA韓式帶骨烤牛小排等餐點，組成方便享用又豐富的套餐，滿足出國旅客的味蕾。

▲「豆豆里DODOLI」進駐桃園機場，是目前第二航廈唯一韓式料理專賣店。（圖／豆豆里DODOLI提供）
▲「豆豆里DODOLI」進駐桃園機場，是目前第二航廈唯一韓式料理專賣店。（圖／豆豆里DODOLI提供）

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