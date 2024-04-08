綠議員「1人捐2000賑災」被批離譜 名嘴勸好友道歉：別道德綁架
花蓮日前發生強震，造成多人傷亡，各界紛紛捐款賑災，新北市議會民進黨黨團總召張維倩等28位議員也宣布個別捐出薪資2000元，卻引起民眾黨立委張啓楷國會辦公室主任王如意批評，「5.6萬元的金額真的是太離譜了！」對此，名嘴羅友志則認為，捐出善款多少不重要，並呼籲好友王如意應道歉。
記者陳佩君／台北報導
新北市議會民進黨黨團捐出5.6萬元善款，王如意日前在臉書發文舉例，立法院長韓國瑜捐出就任立法院院長以來的所有薪資所得、高雄市長陳其邁捐出一個月薪資，雖然不能進行道德綁架，「但新北市議會民進黨28位議員捐款幫助花蓮鄉親，5.6萬元的金額真的是太離譜了！」
對此，羅友志直言，用金錢多寡衡量、訕笑捐款跟善意，真的不必這樣道德綁架，「2000元對低收入家庭來說大的不得了」。
羅友志提到，有人在群組裡面說一句「幫助花蓮」，剛好一個大老闆看到，慷慨解囊200萬，這一句話，值多少？記者沒出半毛錢，可是 她一句真摯的連線、對白，讓10000個人願意捐贈2000元，這段連線，又值多少錢？
羅友志說，相信災民拿到5.6萬的熱食，也會想說句「謝謝新北市議會民進黨團！」他認為，多少不重要，只要願意幫忙，都是感恩，「政客們，你們可以放下了！」更勸王如意應該跟人家道歉，對捐助善意道歉。