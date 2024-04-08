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焦糖哥哥代Apple控訴黃子佼被打臉！許常德痛批「跟共犯沒兩樣」

▲焦糖哥哥（左）代Apple控訴黃子佼被本人打臉，許常德痛批他的行為「跟共犯沒兩樣」。（圖／焦糖哥哥、許常德臉書）
▲焦糖哥哥（左）代Apple控訴黃子佼被本人打臉，許常德痛批他的行為「跟共犯沒兩樣」。（圖／焦糖哥哥、許常德臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼被爆出長期購買偷拍影片，甚至有7部是未成年少女的不雅片，引起社會撻伐。從《我愛黑澀會》出道的女星Apple（黃暐婷）也罕見發聲，「拜託那些戀童癖、虐待小孩、殘害幼童的！心理有病就去看醫生！你們沒資格當人也不配當父母。」結果焦糖哥哥（陳嘉行）突然接著爆料，當年逼迫Apple全裸試鏡的人就是黃子佼。知名音樂人許常德，則發文痛批焦糖哥哥「不管當事人要不要把傷口在此時掀開的人，跟共犯沒兩樣」。

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▲Apple目前懷孕5個月，四肢看起來仍相當纖細。（圖／Apple IG）
▲Apple發文打臉焦糖哥哥的發言。（圖／Apple IG）
Apple日前對於偷拍影片發聲，「拜託那些戀童癖、虐待小孩、殘害幼童的！心理有病就去看醫生！你們沒資格當人也不配當父母。」並希望所有關於兒童的刑罰都能從重量刑。Apple去年在Metoo風波爆發時，曾發文表示，她在15歲那年參加模特兒徵選時，竟被逼迫全裸試鏡一事，更透露該名加害者已經被爆出，而且身心狀況極其不穩定，讓外界猜測那人可能是黃子佼。

▲焦糖哥哥日前發文堅稱，黃子佼就是當年幫女星Apple全裸試鏡的加害者，即便遭到當事人澄清，但他依舊堅持不刪文，引發網友怒火，「尊重人很難嗎？」（圖／焦糖哥哥臉書）
▲焦糖哥哥日前發文堅稱，黃子佼就是當年逼女星Apple全裸試鏡的加害者。（圖／焦糖哥哥臉書）
沒想到，焦糖哥哥日前突然在臉書搬出此事，直指「當時試鏡Apple且要求她全裸的就是黃子佼本人。當時她只有15歲。」遭到Apple打臉「我的限動沒有針對任何單一人士。就是看了這陣子一連串傷害兒童的新聞有感而發而已。所以也請某位哥哥不要代我發聲，我相信你是好意，但是不管你聽到了什麼都沒有求證過我本人，我們私底下也沒有聯絡過」。

▲許常德曾遭撤獎，發文安慰陳建瑋，笑說兩人是最幸運的音樂人。（圖 ／許常德臉書）
▲▼許常德痛批焦糖哥哥的行為。（圖 ／許常德臉書）
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焦糖哥哥的行徑引來網友砲轟，常對時事發表看法的音樂人許常德，也在臉書上批評焦糖哥哥的作為，「不管當事人要不要把傷口在此時掀開的人，跟共犯沒兩樣，都很愛偽裝。一個把性慾扮成愛意，一個把暴力轉型正義。」他直呼以上這兩類人的習性是長期的，「才會這麼不尊重受害者的感受」。有網友回應許常德貼文「雞婆過了頭」，許常德表示「是太缺乏同理心，這種稱不上雞婆，雞婆雖笨，但純粹，會感到拍謝，若受害者感到壓力」，其他網友則認為焦糖哥哥不是雞婆，「是想把自己知道的八卦炫耀出來的心態」。

焦糖哥哥看到許常德發文，並在臉書上做出8點回應，焦糖哥哥堅稱手上掌握的證據，足夠證明Apple去年所講的對象就是黃子佼，「我言責自負，問我幾次我都會說Apple公開講的內容，指涉的就是黃子佼，我到法院上我一樣會這樣說。」焦糖哥哥也質疑許常德沒看過他的貼文就評斷他，「如果老師有看過我的臉書發文一定知道。但您一定沒看過，為何我如此篤定，因為您封鎖我，應該看不到我的全文。」焦糖哥哥為自己發聲網友仍不買單，網友留言表示「你需要再多一些慧根才聽得懂許老師所言」、「完美呈現：強詞奪理」、「好了啦硬凹哥哥。」


 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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