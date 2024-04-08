189萬股民注意！10檔台股ETF除息行情醞釀中　0056率先登場

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另4/18除息的00905則配發0.21元，含息年化報酬率達20.31%。同樣4/18除息的0052，配發金額6.43元，含息年化配息率24.23%。此外，有62.9萬受益人的00929，採取月配息，預計4/23除息，配發金額0.2元，含息年化配息率14.11%。
不過，台股ETF配息不一定愈配愈高，以新光台灣半導體30ETF（00904）為例，每受益權單位數預估配息金額為0.05元，相較過去平均每季配息金額低。
新光投信指出，00904的成分股中，多數個股採取年配息，第1季評價期間內，只有5檔成分股參與除息，使00904的投資組合可分配到的股息較低，導致4月配息金額降到0.05元。但看好AI帶領台灣半導體成分股向上成長，加上台股除權旺季集中5到7月，預計下半年獲得其他半導體成分股陸續除完息，仍有機會參與更多股息分配，維持一定的配息水準。
不過，有法人提醒，如果有意參與除息的投資人，在投資前需評估市場環境與風險承受度才能進場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。