台科大頒3傑出校友！中華電信總經理林昭陽、副市長朱惕之獲獎

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林昭陽說，台科大博士班著重於問對問題、找出系統性方法，然後解決問題，再加上以實務為主，結合理論取得創新，很適合套用在工作上；他時常提醒自己，「以誠待人、換位思考、保持好奇心」，把握每次機會全力以赴，欣然接受不同歷練。
台科大提到，新北市政府副市長朱惕畢業於台科大營建系二技及碩、博士班，畢業後服務公職超過27年。新北市諸多重大工程，包含安坑一號道路、三鶯二橋等，都在其任期内完工，許多工程更勇奪國家卓越建設獎。
朱惕之說，服務公職的薪資條件可能比不上在業界，但可貢獻所學幫助百姓解決問題。他回憶擔任新北市工務局局長任內時，蘇迪勒颱風肆虐，烏來路斷橋危成為孤島，當時路基流失，只能徒步十幾公里走進烏來福山勘察災情，他帶領團隊改變工法、調整舊有方式，將原本在傳統工法需半年才能達到的搶通任務，在1個月時間內完成。
台科大表示，昆山威鋼金屬董事長王冠得畢業於台科大工管系EMBA，現任昆山威鋼金屬等4家企業董事長，並擔任華東區校友會會長。
王冠得分享自己原本是工科背景，在經營公司決策上，希望能有理論基礎支撐，因此進入EMBA進修，透過個案討論及同學經驗分享，更加明確清楚公司未來發展方向及調整公司治理內容。
他說，如果沒有進入台科大EMBA就讀，可能無法像現在一樣知道如何迅速因應中美貿易戰，積極佈局泰國及越南等東南亞市場。
王冠得提到，他獨身赴陸工作，深刻感受校友會的溫暖，接下華東校友會會長後，提出「修身、齊家、賺天下」口號，舉辦各項球類、家庭親子活動及產業研討會、建立商情交流平台，發展校友經濟圈，提供華東地區校友實質協助。