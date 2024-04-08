厚到恐怖！他被東京炸豬排「純粹肉暴力」震懾 400萬人驚呆朝聖
日式炸豬排是日本知名美食，配上淋滿蛋的鹹香丼飯，令不少遊客為之瘋狂。近日就有一名日本網友去吃炸豬排丼飯，他原本還發文吐槽該間餐廳毫無亮點，沒想到炸豬排丼飯上桌後，原PO立刻被超驚人的厚度震懾，隨即發文打臉自己「我錯了⋯這家超猛的⋯」
記者賴禹妡／綜合報導
近日一名網友「くろよこ」在社群平台X上發文，他先是分享自己來到東京一間平凡無奇的炸豬排店，毫無亮點可言。沒想到1個小時後，くろよこ再度發文更新，表示「我錯了⋯這家超猛的⋯」，原來他被該間餐廳的炸豬排厚度嚇壞，只見照片中，丼飯上疊著兩塊超厚炸豬排，光是第一塊豬排就已經超過碗身，純粹「肉的暴力」畫面曝光後，引來將近400萬人朝聖。
有神人公布該間餐廳名叫「とんかつ丸七」，光是在東京就有5間分店，過去就以「全日本最厚的豬排」聞名，還有人封它為全東京最難排到的炸豬排店。許多老饕出面認證，「とんかつ丸七」的超厚炸豬排真的份量驚人，甚至有網友曾跟家人一起去用餐，家人忍不住驚嘆「還以為會被豬排殺掉」。
據悉，「とんかつ丸七」的招牌炸豬排丼餐點，有3種不同份量可以選擇，普通版為1500日圓（約新台幣317元），增量版為2100日圓（約新台幣444元），大胃王份量的特上版則是2600日圓（約新台幣549元）。不過，「とんかつ丸七」採當天預約制，雖然排隊1小時起跳是常態，但熱愛炸豬排的民眾到了日本不妨試試運氣造訪。