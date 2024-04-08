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鼓勵男性育嬰！勞動部5月起試辦更彈性育嬰假、可請「單日」假

▲勞動部鼓勵企業參與彈性育嬰留停試辦計劃，雇主可讓勞工以5天或7天請育嬰留停，也可「單日」申請。（示意圖／取自Pixabay）
▲勞動部鼓勵企業參與彈性育嬰留停試辦計劃，雇主可讓勞工以5天或7天請育嬰留停，也可「單日」申請。（示意圖／取自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部長許銘春今（8）日赴立法院衛環委員會以「安心生養！試辦彈性育嬰假及如何提高男性育嬰留停比例」為題專案報告，宣布將再放寬育嬰留職停薪彈性、給予育嬰留職停薪津貼等方式，鼓勵男性參與育兒，預計從今年5月至12月底，試辦更為彈性的育嬰留職停薪，鼓勵企業參與彈性育嬰留停試辦計劃，雇主可讓勞工以5天或7天請育嬰留停，也可提供「單日」請假。

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為了提高男性參與育兒比例，許銘春提到，自110年起，大幅縮短申請育嬰留職停薪門檻，從原來一次至少要6個月以上，改為最低只要有30日，就可以提出申請。從110年7月申請門檻放寬以來，至112年12月止，相較修法前同期，申請育嬰留職停薪的人數，女性增加11%，男性增加61%；短期（少於6個月）的育嬰留職停薪申請人數，女性增加37%，男性大幅增加140%，從數據來看，相關規定對於促進男性參與育兒已有成效。

另外，勞動部訂定《育嬰留職停薪薪資補助要點》，自110年7月1日起，另以公務預算加給2成育嬰留職停薪薪資補助，讓留職停薪期間的薪資替代率，可以達到平均月投保薪資的8成。110年7月至113年2月底止，受惠人數計24萬3千餘人，補助金額計89億5千萬餘元。

許銘春表示，育嬰留職停薪津貼也體貼民眾需求，自111年1月18日修正施行後，父母可視需求同時或分別請領各6個月津貼，以鼓勵男性參與。111年1月至113年2月止，同時申請育嬰留職停薪並請領津貼人數為2萬餘人，自110年7月起至113年2月止，相較實施前同期，男性請領育嬰留職停薪津貼人數增幅為60%；申請比率亦由109年18%提升至112年為25%。

現行受僱者申請育嬰留職停薪的門檻降至30天，但民間仍有更為彈性的期盼。許銘春說，因此，勞動部啟動試辦更為彈性的育嬰留職停薪，今年1月17日及24日邀集公、私部門召開會議討論彈性育嬰留職停薪之可行性，與會代表多有建議，倘要實施試辦，應給予參與單位一定的空間，不要有太多的強制性，以免窒礙難
行。

許銘春表示，勞動部參酌與會者意見，於今年3月15日訂定彈性育嬰留職停薪試辦原則，實施對象除經濟部、交通部等所屬事業機構、衛福部部屬醫療機構及勞動部附屬單位外，並函請工商團體、科學園區公會及銀行業公會洽邀有意願的事業單位，規劃不少於5日期間的育嬰留職停薪，但試辦單位如願意訂定更短日數的方案，例如以「單日」計算，更為歡迎。

至於試辦期間勞雇雙方權益，許銘春說，受僱者在試辦期間，同樣享有育嬰留職停薪津貼達投保薪資8成的經濟支持；雇主如有短期人力需求，亦可依育嬰留職停薪實施辦法以定期契約進用替代人力，勞動部會優先媒合替代人力，且雇主可將試辦成果作為各項友善職場評選的具體事蹟，參選國家人才發展獎、工作生活平衡獎及國家職業安衛生獎等等。

許銘春表示，已於3月28日邀集婦女團體召開會議討論，後續將針對試辦原則，研議適當參與誘因，滾動修正試辦內容，希望透過勞動實務現場的運作，務實瞭解問題所在，以作為未來政策上及提升男性育兒參與的參考，支持勞工兼顧工作、育兒及家庭照顧。

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