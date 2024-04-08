名家論壇》黎榮章／大數據分析六都首長聲量　藍營該小心了？

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具體如台中市在2月初、農曆年前，宣布在台糖豬肉驗出售肉精西布特羅後，盧秀燕數度跟中央隔空喊話，初六開工後，瘦肉精議題仍受關注，盧秀燕每天的網路聲量仍有1000至5000則，明顯超過同時期的其他五都市長；虐童案在3月11日在爆料公社曝光，該案牽涉到男童設籍的新北市，及保母所在的台北市，因此當天開始，蔣萬安與侯友宜的聲量也網路明顯上揚，尤其台北市此後又接連發生台智光案、寶林茶室案，蔣市府的危機處理受外界強力檢驗，蔣萬安3月的網路聲量也因此遙遙領先其他五都首長，平均每日聲量將近3千則。
不過，聲量領先是好事嗎？觀察六都市長這段時間的網路好感度就可發現，蔣萬安、侯友宜受爭議事件影響，網路上罵聲一片；蔣萬安處理虐童案被指「甩鍋中央」，他直奔行政院表達立場，卻被認為「事主變公親」、假裝置身事外。而侯友宜因過去有新北餵藥案、恩恩案等，兒少事件處理紀錄早屢被質疑，因此兩人負聲量飆高，網路好感度都只有0.25，在六都首長墊底；陳其邁好感度0.54，是六都最高。
意外的是，台南市近來沒有重大社會事件、不是全國關注焦點，台南市長黃偉哲的網路聲量卻也只有0.26，僅略高於雙北爐主。黃偉哲3月初宣布，台南市將響應美國藝術家發起的「紅球計劃」，3月底起巨大紅球會在台南各大景點亮相。不過，不同於高雄黃色小鴨的具象化可愛外型，一個紅色的充氣大球與古蹟合體，想傳達的概念讓不少民眾困惑，有民眾在黃偉哲臉書直言「看不懂這對台南長期發展有啥幫助」、「登革熱要來了，水溝清了沒」等。顯然去年台南登革熱疫情嚴重，民眾至今仍對市府處置有怨氣，就算有軟性藝文活動仍不買單。
進一步觀察六都市長的臉書粉絲專業經營成效，侯友宜互動數最高（平均每則貼文互動1萬次）、陳其邁緊追在後（9.8千次），蔣萬安第三（6千次），但落後陳其邁一段距離。整體觀察下來，陳其邁不只好感度在六都一枝獨秀，他的粉專追蹤數也多，直逼曾選過總統的侯友宜，且追蹤者互動熱絡，顯示陳其邁的網路經營質量均佳。例如：4月3日花蓮地震，陳其邁也第一時間在臉書說明高雄各地震度、捷運輕軌營運狀況，並說明已派消防局特搜隊馳援花蓮，社群經營禁得起重大突發事件考驗；在重大突發事件外，高雄近來接連有五月天演唱會、大港開唱等活動，陳其邁也透過這些軟性議題的社群操作，成功接觸到關心政治議題之外的網友，讓他的網路經營錦上添花。
六都市長之中，侯友宜、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁都已進入第二任期，將在2026屆滿卸任，蔣萬安、張善政則要在2026力拚連任。一般而言，交棒有可能失手，連任相對容易，但國民黨若2026要維持地方執政多數，首長對民生社會議題的處置必不能掉以輕心，一旦民怨積累，不管是要選連任、還是要交棒，都會打得辛苦。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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