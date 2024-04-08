連假後叫外送！foodpanda 星巴克7折、Uber Eats Pizza Hut買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡Pandapro週三「會員」專屬優惠
4 月 10 日星巴克消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元。
4 月 17 日胖老爹滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元。
4 月 24 日迷客夏，pandapro會員消費滿 229元享 7 折，最高折抵 80 元。
🟡pandapro 指定用戶優惠
4 月 1 日至 4 月 30 日，美食外送輸入優惠碼【你多慧吃】享 79 折，最高折 100元，每人可用 2 次
4 月 1 日至 4 月 30 日，訂購生鮮雜貨滿 549元輸入優惠碼【你多慧買】，最高折 100元，每人可用 1 次。
4 月 1 日至 4 月 30 日，外帶自取滿 249元輸入優惠碼【阿婆好婆】享9折，最高折 40元，每人可用 2 次。
4月8日至4月14日，家樂福量販滿 849元輸入優惠碼【你多慧買家】享 82 折，最高折抵 200元。
4月8日至4月14日，家樂福超市滿 649元輸入優惠碼【你多慧買家】享 82 折，最高折抵 200元。
🟡Uber Eats
4月9日前，麥當勞勁辣香雞翅享第 2 件 5 折優惠
4月9日前，拿坡里 消費滿 599 元贈小Pizza
4月9日前，漢堡王、拉亞漢堡、Kitchen Now、Pizza Hut、師園、指定品項享買 1 送 1 優惠
🟡Uber Eats Uber One會員專屬優惠
4月9日前，指定店家，輸入「優好吃」消費滿 399 元享 1 次 85 折優惠，最高折抵 70 元
4月30日前，會員外帶自取，輸入「四月想外帶」消費滿 179 元享 5 次 7 折優惠，最高折抵 60 元