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連假後叫外送！foodpanda 星巴克7折、Uber Eats Pizza Hut買1送1

▲4天連假後，兩大外送平台紛紛祭出多項優惠，其中有不少會員獨享折扣。（示意圖／記者周叔萍攝）
▲4天連假後，兩大外送平台紛紛祭出多項優惠，其中有不少會員獨享折扣。（示意圖／記者周叔萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

外送平台foodpanda準備積極搶攻會員，根據業者表示，自去年 8月開始推出「超級會員日Super Pro Day」廣受 pandapro 用戶喜愛，其中更有知名品牌業績成長將近 10 倍，4月再祭出多項會員專屬優惠，像是每週三的會員日，本週三（4/10）有星巴克會員滿額7折；另外，Uber Eats則在連假後的今明兩天有麥當勞雞翅第 2 件 5 折，以及漢堡王、Pizza Hut指定品項買1送1優惠。

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根據資策會外送大調查，2023 年外送平台使用者中，訂閱會員的成長達到 38.5%，等於每 5 人中就有 2 人是訂閱會員，顯見訂閱會員制逐漸受民眾喜愛。根據foodpanda統計，2023 年 pandapro 用戶成長達 16 %，看好這股會員熱潮，pandapro試圖用差異化服務和優惠來提升會員數。將於4 月 20 日攜手Vogue 風格野餐日，現場匯集全台排隊美食、特色風格市集、豐富音樂表演，只要是 pandapro 用戶現場可享多項優惠與專屬福利。

▲foodpanda近日則力推自家週年慶的「粉紅祭」，祭出不少優惠。（圖／官方提供）
▲foodpanda針對會員推出週三會員日優惠，4/10可享星巴克滿229元7折，最多可以折抵80元。（圖／官方提供）

🟡Pandapro週三「會員」專屬優惠

4 月 10 日星巴克消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元。

4 月 17 日胖老爹滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元。

4 月 24 日迷客夏，pandapro會員消費滿 229元享 7 折，最高折抵 80 元。

🟡pandapro 指定用戶優惠

4 月 1 日至 4 月 30 日，美食外送輸入優惠碼【你多慧吃】享 79 折，最高折 100元，每人可用 2 次

4 月 1 日至 4 月 30 日，訂購生鮮雜貨滿 549元輸入優惠碼【你多慧買】，最高折 100元，每人可用 1 次。

4 月 1 日至 4 月 30 日，外帶自取滿 249元輸入優惠碼【阿婆好婆】享9折，最高折 40元，每人可用 2 次。

4月8日至4月14日，家樂福量販滿 849元輸入優惠碼【你多慧買家】享 82 折，最高折抵 200元。

4月8日至4月14日，家樂福超市滿 649元輸入優惠碼【你多慧買家】享 82 折，最高折抵 200元。

▲Uber Eats。（圖／官方提供）
▲Uber Eats在4/9前有麥當勞、拿坡里指定商品優惠。（圖／官方提供）
🟡Uber Eats

4月9日前，麥當勞勁辣香雞翅享第 2 件 5 折優惠

4月9日前，拿坡里 消費滿 599 元贈小Pizza

4月9日前，漢堡王、拉亞漢堡、Kitchen Now、Pizza Hut、師園、指定品項享買 1 送 1 優惠

🟡Uber Eats Uber One會員專屬優惠

4月9日前，指定店家，輸入「優好吃」消費滿 399 元享 1 次 85 折優惠，最高折抵 70 元

4月30日前，會員外帶自取，輸入「四月想外帶」消費滿 179 元享 5 次 7 折優惠，最高折抵 60 元

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