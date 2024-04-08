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2024日全食來了！「多久一次、過程、時間、地點、直播」懶人包

▲台灣時間明（9）日凌晨2時，北美洲將出現睽違7年的「日全食」奇景，預估有4千多萬位幸運兒在「全食帶內」。（圖／台北市立天文館提供）
▲台灣時間明（9）日凌晨2時，北美洲將出現睽違7年的「日全食」奇景，預估有4千多萬位幸運兒在「全食帶內」。（圖／台北市立天文館提供）

記者張志浩／綜合報導

台灣時間明（9）日凌晨2時，北美洲將出現睽違7年的「日全食」奇景，由於發生在人口稠密區，估計有超過6.5億人可看到這次日食，其中4千多萬位在「全食帶內」的幸運兒，還將目睹天空變暗、星星出現的日全食奇景，針對日全食，《NOWnews今日新聞》也整理本次各地看點、觀賞和拍攝技巧和線上直播網址，一同欣賞天文奇景。

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🟡日全食是什麼

台北市立天文館助理研究員段皓元指出，當月球繞地球公轉的過程中，月亮恰好移動到太陽與地球之間，且「太陽、月亮、地球」幾乎在同一直線上時，月球就會遮蔽陽光，月球影子落在地球上，因而發生日食。但由於月亮繞地球的軌道是橢圓形，距離有遠近分別，會因月球遠近引起的大小變化，以及在地球上的觀測者所在位置不同，導致人們看到的日食現象不同。

▲「太陽、月亮、地球」幾乎在同一直線上時，月球就會遮蔽陽光，月球影子落在地球上，因而發生日全食。（圖／NOWnews社群中心）
▲「太陽、月亮、地球」幾乎在同一直線上時，月球就會遮蔽陽光，月球影子落在地球上，因而發生日全食。（圖／NOWnews社群中心）
🟡日全食發生過程

1、初虧：因月球自西向東繞地球公轉，當月球東沿相接於太陽西沿，日食正式開始，太陽開始出現虧損。
2、食既：月球內緣與太陽內緣剛好接觸形成內切，開始全食或環食的過程。
3、食甚：當月球中心與太陽中心最接近的位置，太陽被月球遮擋至最大面積，稱為食甚。
4、生光：月球內緣與太陽內緣剛好接觸形成內切，全食或環食過程結束。
5、復圓：食甚後月球遮擋太陽越來越少，當月球離開與太陽相切，太陽圓盤形狀完全恢復，整個日食過程結束。

▲日全食發生過程大致分為初虧、食既、食甚、生光、復圓5個階段。（圖／台北市立天文館提供）
▲日全食發生過程大致分為初虧、食既、食甚、生光、復圓5個階段。（圖／台北市立天文館提供）
🟡日全食多久一次

段皓元說明，日全食在地球上每5年就會發生2至3次，不過發生地點常在海面或人煙稀少的位置，而日全食有所謂的「沙羅週期」，每18年11天8小時，太陽、地球和月球回到相似的幾何對應位置上，但能否看見日食出現，仍要視觀察者所在地，每個地方都不同。

🟡2024日全食時間

2024年，全球共會發生2次日食、2次月食，但台灣皆不可見，台北時間4月8日晚間11時42分至4月9日清晨4時53分將發生日食，全程歷時5小時11分，其中「日全食」發生的時間大約有4分28秒，全食帶從太平洋中央開始，從西南往東北方自墨西哥西部接觸地表，經美國南部、中部各州及加拿大東部部分陸地，至大西洋北部脫離地表結束。

🟡台灣日全食時間

段皓元指出，台灣只有墾丁和蘭嶼可以看見日全食，台灣前一次出現的日全食，已經要追溯到日據時期的1941年的9月21日，下一次能看見日全食的時間點，則是在46年後的2070年4月11日星期五，但只有墾丁地區能見，至於美洲本次出現日全食後，下一次也要等到2045年。

▲觀賞日全食絕對不能直接用肉眼，也建議戴上日食觀測眼鏡。（圖／NOWnews社群中心）
▲觀賞日全食絕對不能直接用肉眼，也建議戴上日食觀測眼鏡。（圖／NOWnews社群中心）
🟡2024日全食直播

📍NASA

📍McDonald Observatory

📍VideoFromSpace

📍timeanddate

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