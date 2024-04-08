台積電漲9元領攻　台股午盤漲128點、挑戰20500點

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權值股持續走勢分歧，台積電午盤上漲9元或1.15%，來到789元，最高點一度來到792元﹔鴻海今日開低震盪，午盤下跌1.5元或0.94%，來到158元；聯發科開高後翻黑，午盤下跌5元或0.43%，來到1155元。
今日資金聚焦重點在AI概念股，指標股緯創被外資點讚，給予「買進」評等，目標價為157元，激勵緯創午盤上漲1元或0.77%，來到130.5元﹔其他個股也同步走高，光寶科、微星上漲逾1%，緯穎上漲0.2%。
AI熱潮也擴散到機殼族群，再加上財報表現亮眼，晟銘電股價從3月中至今漲近46%，隨著伺服器業務推進，並持續開發大U數伺服器、水冷散熱機櫃產品，泰國廠也估於明年第1季啟動，激勵股價早盤攻上漲停；此外，迎廣雖然尚未公告3月營收，不過前2月累計營收年增近7成，受惠AI伺服器需求增溫、加上雲端伺服器逐步回溫、展望下半年通用型伺服器需求正式回籠，雲端業者拉貨力道續強，今年營運有望再提升，股價也同步亮燈漲停。
幾家歡樂幾家愁，0403花蓮強震過後，台灣東部對外交通受阻，再加上山林需要時間恢復，當地不少飯店暫停營運，連帶衝擊觀光股的表現，遠雄來下跌逾4%，晶華、王品、雄獅也下跌逾2%。