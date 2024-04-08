韓國瑜太公道成箭靶？徐巧芯駁內鬥說　嗆「放消息捅人家兩三刀」

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對此，徐巧芯還原事發經過，當初陳玉珍只是因為看到綠營開始利用周萬來在書面報告提到「美國國情咨文沒有即問即答」這句話，在黨團內提醒，建議很多議題應彼此溝通為佳，而自己看完之後，貼出了某篇民進黨開始操作該議題的新聞，並留言「Like this」說明綠營真的就是會拿這一兩句話來見縫插針。
徐巧芯續指，後續周秘書長在答詢的時候則是口頭回應「關於聽取總統國情報告，按照立法院職權行使法規定，立法院有決定權。」最終並未落入綠營陷阱，仍然有守住官員應有的中立分際，後續自然也無人對此事在群組內接續討論。有溝通，有改善，明明就是很棒的事，結果隔了兩週竟然傳出去變成藍營內戰，令人哭笑不得。
徐巧芯痛批，黨團群組並沒有什麼見不得人的發言，不過她總覺得要偷偷提供媒體，若是提及自己發言的段落，沒人有意見；至於其他人的發言，在沒有經過對方同意的情況下不應該外傳才是。你若問問玉珍委員可否向媒體轉述，以她大剌剌的個性，我相信也不會覺得有什麼不能講的。沒問過就偷偷放消息，反而顯得像小偷一樣，只敢在暗地裡碎嘴，一點都不光明磊落，「戰鬥的時候讓陳玉珍在前線，背地裏放消息捅人家兩三刀會顯得自己比較高尚嗎？真的沒有耶」。
徐巧芯認為，當初陳玉珍表達看法是很好的，因為後來周萬來在發言上也稍加調整了，沒有成為民進黨利用的工具。說起來，上了台以後羞辱周萬來的不還是民進黨的莊瑞雄嗎？可不是國民黨的任何一個人。
「當然，對於韓院長跟周秘書長的期許，不需要成為鏡週刊、綠營裂解藍營黨團的工具，大家一定還是一致對外」。徐巧芯認為，時代不同，院長也不同，過去前立法院長王金平做得很好，各界給他很好的評價；不過現在是韓院長，不同人，不同個性，不同政治環境，韓院長不需要稱為王院長，投給他是因為希望他可以當「韓國瑜」，也相信他會的。