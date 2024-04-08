可租借「奧黛」！越南峴港旅遊夯 古蹟與水上設施一次擁有
到越南中部峴港旅遊不能錯過的會安古城，在1999年被列為UNESCO聯合國世界文化遺產，城鎮和溪流都充滿古色古香的氛圍，因此旅客到該地也很喜歡租借越南傳統服飾「奧黛（Áo dài）」來拍照。除了風景名勝，峴港還有刺激的水椰林竹搖船體驗與傳統歌舞秀，滿足所有觀光客的娛樂需求。
國際中心賴正琳／綜合報導
全球吹起一陣穿傳統服飾打卡的風潮，例如在泰國穿傳統服飾、在韓國穿韓服和在日本穿和服。越南的國服「奧黛」融合中國、法國和越南少數民族等文化是其一大特色，精緻的剪裁更能展現曼妙曲線，是至越南旅遊不可錯過的文化體驗，透過旅遊網站或越南地接社能讓遊客自由挑選想拍照的地方，順道走訪峴港著名景點，也可以自費聘請專業攝影師。
另外擁有11幕演出的魅力峴港（Charming Danang Show）是峴港唯一的大型民族歌舞秀，透過與越南著名的舞蹈家、藝術家合作，將峴港特有的歷史文化、自然環境、民俗風情譜成一部精采的藝術饗宴。
而且在當地也能坐上越南道地的竹籃船，穿越水上椰林，並沿途欣賞美麗的鄉間風光，更可以與漁夫一同在船上載歌載舞，還可以體驗賽船和撒網捕魚，刺激、新鮮又有趣。
權威性指標雜誌《旅遊＆休閒（Travel + Leisure）》在2019年公佈的「世界前十五大最佳城市」名單中，將越南會安市評選為全球之冠，根據雜誌眾多讀者反饋，一躍成第一名的理由有很多，如購物方面「你可以訂購到任何你想要的物品」；美食方面「擁有越南最好吃的食物和最好吃的素食。」；不過關鍵原因還是一位讀者提及的：「很棒的是，城市中心有個區域是車輛無法駛入，因此遊客可以從街道中心走去商店和市集。而且這座城市就在大河旁邊，擁有非常舒服又美麗的氛圍。」