馬英九抵京！訪抗日戰爭紀念館　喊話年輕人「學會和平解決爭端」

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬英九稍早提及，今天來這裡，實地看了1937年盧溝橋事變的發生地，實在是感慨萬千。抗戰是中華民族歷史上國家禦侮戰爭中規模最大、時間最長、戰區最廣、犧牲最大的民族禦侮戰爭。紀念七七事變，不能只是回顧歷史，最重要的要記取教訓。
馬英九也說，他很認同鄭福來老先生說的，歷史是一面鏡子，「我們必須告訴子孫，我們紀念抗戰，不是為了延續仇恨，而是要記取教訓，自立自強，振興中華」。
馬英九認為，無論在大陸還是台灣，兩岸人民都曾被日本軍閥欺凌迫害，傷亡慘重，我方雖然裝備、訓練落後，實力不足，明顯處於劣勢、但眾志成城，歷經四萬多場大小戰役浴血苦戰，死傷322萬將士，包含268位殉國將領，以及將近2000萬的無辜百姓後，終於成功抵禦外侮。
馬英九直言，現在的年輕人多半不知道，當年我國到底為二戰勝利與世界和平做出了多大的貢獻。但當年這些不屈不撓、可歌可泣的壯烈事蹟，在87年後回顧，仍然令人熱血沸騰、肅然起敬。
「我一向認為，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。戰爭的錯誤或可原諒，但歷史的真相不能遺忘。」馬英九說，紀念七七事變、紀念抗戰勝利與台灣光復的目的在於感念先烈先賢的奉獻犧牲，後輩必須牢記，歷史的錯誤不可再犯，身為炎黃子孫，我們必須學會和平解決爭端，為人類謀幸福，求和平，希望年輕人，能牢牢記住這一點。