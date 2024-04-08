不只蘇媽來！輝達、Google將於COMPUTEX論壇演講 主題時間一次看
AI絕對是今（2024）年最重要的關鍵字，也是今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）展覽主軸。為了能更深入探討AI應用佈局及關鍵硬體創新等面向，COMPUTEX今（8）日提前公開6/5的論壇主題，除了邀請NVIDIA、Google等大廠進行專題演講，剖析2024生成式AI應用如何在創新與商機上發揮最大可能性外，也將邀請多家科技巨擘分享AI技術的關鍵硬體創新，歡迎上網報名。
記者魏妤庭／台北報導
COMPUTEX今年將在6/4到6/7間，於南港展覽館1館、2館登場，今年主題以「AI串聯、共創未來」為主軸，除了在6/3上午9點半邀請「蘇媽」AMD董事長暨執行長蘇姿丰以「高效能運算邁向AI時代」為題，發表開幕演講外，6/5的COMPUTEX Forum更是以「Let’s Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主題，邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩大核心面向，並於南港展覽館2館7樓星光會議室舉行。
COMPUTEX Forum分為上午場及下午場，上午場於6/5早上10點開始，邀請NVIDIA、Google、Synopsys、AWS等大廠進行專題演講，聚焦AI應用的布局前沿，探討運算晶片、雲端服務、智慧商機、智慧視覺、空間運算、Deepfake等前瞻趨勢發展，以及應用產業技術革新，剖析2024生成式AI應用如何在創新與商機上發揮最大可能性。
下午場在6/5下午2點展開，邀請Micron、Arm、Seagate、Ampere、PHISON五家科技巨擘分享AI技術的關鍵硬體創新。隨著生成式AI技術的不斷演進，從前端運算到終端生成，皆需要龐大的算力需求硬體來協助，也是AI發展最關鍵的助力。本場次聚焦如何為AI技術提供更高效、更強大的硬體支援，帶動從產業到消費的全新發展可能性。